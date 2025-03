Condenado en Puerto Madryn: la temible frase que le adjudicaron al asesino de Tamara Silva

El juicio oral y público para determinar la responsabilidad de Solvas se inició el martes con la selección de los 12 ciudadanos que conformaron del jurado y continuó el miércoles en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación, en la calle Rosario 892 de Puerto Madryn.

Ya en el inicio de las audiencias, la fiscalía sostuvo que existían pruebas contundentes que acreditaban la responsabilidad del acusado, incluyendo registros de cámaras de seguridad, testimonios y evidencia forense que confirma que la víctima fue asesinada con un golpe contundente.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut estimaba que el procedimiento judicial se extendería a lo largo de tres jornadas, pero este jueves ya se llegó a la sentencia del jurado, a la que seguirá la audiencia de cesura de pena, una formalidad en la que se convalidará la perpetua.

Una frase temible: “A estas putitas…”

Durante su alegato final, la abogada Gladys Olavarría, que representanta a parte de la familia de Tamara, recordó una frase que le adjudicó Solvas una de las testigos que declaró en el juicio.

“A estas putitas hay que cogérselas y dejarlas tiradas”, habría afirmado el asesino según relató la mujer, quien también denunció haber sido hostigada por el autor del crimen.

Esa frase formó parte de la argumentación de la abogada de la querella para sostener que el crimen se trató de un femicidio. También resaltó que Solvas había tenido prohibiciones de acercamiento a la vçtima y protagonizado hechos de violencia contra otras mujeres.

Tamara Silva fue asesinada en 2023 en Puerto Madryn.jpg Tamara Silva fue asesinada en 2023 en Puerto Madryn.

La testigo, recordó Olavarria, relató que sufrió acoso y amenazas de su parte, quien incluso habría ingresado de forma violenta a su casa.

Cabe recordar que la selección del jurado popular sucedió el pasado martes 18 de marzo, luego el miércoles 19, inició el juicio contra Hernán Solvas, imputado y acusado por el femicidio de Tamara Silva en Puerto Madryn.

“Ahora mi negrita descansa en paz”

Conocidea la condena del jurado, la mamá de Tamara habló con medios locales para “agradecer” a sus abogadas por el acompañamiento. “Sin ellas no podríamos haber hecho nada; también al fiscal, y a mis hijos que están acá conmigo”, expresó la mujer entre lágrimas.

“Ahora mi negrita descansa en paz”, dijo para sintetizar el alivio que significó el fallo para los familiares de Tamara.

“Es un dolor que nunca se me va a sanar. Mi familia se estaba destruyendo de a poco y espero que con esto volvamos a estar unidas. No podemos olvidarnos de Tamara, pero queremos volver a estar juntos nuevamente. Y esto nos da un poco de tranquilidad”, agregó.

La mujer también destacó el apoyo de la gente que recibió durante todo el proceso judicial: “Desde un principio la comunidad me acompañó, me llamaron y me dieron fuerzas para seguir. Se me hacía muy largo llegar a este día, había noches que no podía dormir, me sentía sin ganas”, reveló.

En ese sentido, dijo que su lucha en ese tiempo fue mantenerse firme por su familia. “Seguir adelante, por la peque, por mis hijos, tratando de buscar la forma de seguir adelante, pero sin olvidarnos de Tamara. Siempre estará presente”.

También conmovió a todos cuando contó lo que la hijita de Tamara (“mi nietita”) dice todo el tiempó de su mamá: “Ella es la luna, es mi mamá que está en el cielo”.

El femicidio en Puerto Madryn

Tamara desapareció de la ciudad de Puerto Madryn en la madrugada del 9 de mayo de 2023, tras haberse reunido con Solvas. Su cuerpo fue hallado tres días más tarde en un camino entre Playa Paraná y Cerro Avanzado.

En aquel momento, la autopsia determinó que fue asesinada por un golpe en la cabeza. Tres días después del hallazgo del cadáver de la joven, Solvas fue detenido en la localidad de Arroyo Verde mientras intentaba abandonar la provincia de Chubut.

De acuerdo con los datos recabados en la investigación original, el 9 de mayo de 2023, a las 2.30 de la madrugada, Solvas salió de su domicilio en Santa Cruz 867 a bordo de su vehículo Ford Escort. Veinte minutos después regresó acompañado por Tamara e ingresaron a la vivienda.

En el transcurso de la madrugada, Solvas habría asesinado a Tamara en el interior de su casa.

A las 6.08, salió empujando su vehículo para ubicarlo con su lateral derecho hacia la entrada de la casa, ingresó nuevamente y luego salió cargando el cuerpo de la joven, colocándolo en la parte trasera del auto. Posteriormente se dirigió hacia la zona sur de la ciudad y descartó el cuerpo en una zona costera para luego regresar a su domicilio.