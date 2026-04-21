En Chubut arrancó el juicio contra una madre y su hijo acuados de reducir a la servidumbre a un hombre de 74 años. La fiscalía pedirá 9 y 7 años de cárcel.

Engañaron a un jubilado, vendieron su casa y lo esclavizaron: cuando fue rescatado pesaba 40 kilos.

Este martes arrancó en Trelew el juicio por jurados contra una madre y su hijo mayor de edad, acusados de reducir a la servidumbre a un jubilado de 74 años en la localidad chubutense de Paso de Indios.

Se trata de uno de los casos más impactantes que llegó a tribunales en Chubut en los últimos años. Cuando Adolfo Yancamil fue rescatado en la casa donde -según la acusación-, Marta Beatriz Caucamán y Juan José Ovejero lo mantenían esclavizado, pesaba apenas 40 kilos y estaba deshidratado .

Según la fiscalía, todo empezó el 26 de diciembre de 2022 , cuando Caucamán convenció a Yancamil de viajar a Esquel con el pretexto de una consulta médica.

Una vez allí, el hombre sacó un préstamo de $150.000 en la sucursal local del Banco Chubut. El dinero fue apropiado por la mujer para gastos personales y pasajes.

De regreso en Paso de Indios, Caucamán persuadió a la víctima de vender su casa y mudarse a la vivienda que compartía con su hijo.

Lo que se presentó como contención y cuidado se convirtió en sometimiento. Yancamil fue encerrado, golpeado y amenazado de muerte.

Lo obligaban a realizar trabajos forzados. Desde limpiar la casa, hacer mandados y rastrillar el fondo, hasta acarrear postes, por ejemplo.

Siempre según la acusación, cuando había algún inconveniente con sus tareas, o alguna negativa, el hombre sufría consecuencias. Los castigos incluían obligarlo a arrodillarse durante horas sobre piedras o dejarlo sin comer.

Además, se quedaban con la plata de su jubilación.

La sospecha de un policía

La situación se prolongó hasta el 30 de agosto de 2023. Ese día, a un policía que vio a Yancamil haciendo un mandado le llamó la atención el deplorable estado físico en el que estaba.

Ante la sospecha, el agente activó una intervención en la casa. Encontraron una situación terrible. Y la prioridad inicial estuvo en asistir a la víctima, que fue inmediatamente trasladada al hospital local.

Marta Caucuaman, acusada de esclavizar a un jubilado en Chubut

Los médicos constataron que presentaba un cuadro de deshidratación severa, múltiples contusiones, fracturas y un peso de apenas 40 kilos, lo que derivó en su internación.

Pasado un tiempo del rescate, el jubilado fue enviado a Pico Truncado. En aquel momento, había manifestado su deseo de volver a Paso de Indios para recuperar su casa y sus bienes. Para volver a la vida que tenía menos de un año atrás.

El juicio oral en Chubut

La jornada inaugural del juicio por jurados que se inciió este martes 21 de abril estuvo destinada a la selección del jurado popular, integrado por 12 ciudadanos y dos suplentes.

El proceso se desarrolla en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Trelew, bajo la conducción de la fiscal Mariana Millapi y el funcionario de fiscalía Rubén Kholer.

Se espera que durante los próximos días declaren numerosos testigos, en su mayoría vecinos de Paso de Indios.

Si no surgen demoras, el debate se extenderá hasta el jueves, cuando podrían conocerse los alegatos finales de las partes y el veredicto del jurado popular, que deberá definir si los acusados son culpables o inocentes.

Las penas que pide la Fiscalía

La fiscal Millapi describió durante la investigación que Yancamil era "tratada como una cosa" —en referencia al rol que le asignaban los acusados— y que el sometimiento abarcaba tanto la explotación física como el despojo económico sistemático.

La Fiscalía acusa a Caucamán como autora del delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con lesiones leves, figuras previstas en los artículos 140, 89 y 45 del Código Penal.

Ovejero, en tanto, enfrenta cargos como partícipe primario del mismo delito.

La zona de Plaza Triángulo, en Paso de Indios, donde murió atropellado un chico de Trelew Paso de Indios, donde vivía el jubilado hasta que lo engañaron y le vendieron la casa.

En caso de ser hallados culpables, el Ministerio Público Fiscal solicitará penas de hasta 9 años de prisión para la mujer y hasta 7 años para su hijo.

La causa fue elevada a juicio por el juez Gustavo Castro en el marco de la Ley XV N.º 30 de Juicio por Jurados de Chubut.

Qué dijeron los defensores

La defensa de ambos acusados está a cargo de los abogados Andrés Espínola y Santiago Williams.

Durante etapas previas del proceso, el representante legal de Ovejero cuestionó contradicciones en las fechas de la acusación y señaló que varios testigos no lo mencionan en forma directa.

Por su parte, en una audiencia de mediados de 2025, la defensa de Caucamán negó los cargos ante el juez Marcos Nápoli y sostuvo además una versión opuesta a la de fiscalía: afirmó que en realidad era ella la que sufrió maltratos por parte de Yancamil, y que la acusación respondía a un complot de la policía, a partir de declaraciones radiales que ella había realizado contra la fuerza.

"Desde 2023 vivo sometida por este hombre. Cuando se emborrachaba me quemaba con cigarrillos y abusaba de mí", declaró en ese momento la propia Caucamán, quien además aseguró que tiene pruebas en su cuerpo.

Ahora, todo será parte del debate ante un jurado popular que tendrá la última palabra.