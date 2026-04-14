Brutal robo a una jubilada: se llevaron una fortuna y le dijeron una insólita frase para calmarla

El hecho ocurrió en La Plata, mientras la mujer contabilizaba la recaudación de su kiosco.

El robo ocurrió cuando la mujer estaba sola en su kiosco de La Plata.

Una jubilada fue víctima de un robo en La Plata cuando dos delincuentes la sorprendieron y, tras concretar el asalto, se llevaron 10 millones de pesos , intentaron calmarla con una insólita frase.

El hecho ocurrió en la calle 14, entre 66 y 67, en pleno centro de la ciudad. La mujer, de 83 años, se encontraba sola contando la recaudación del kiosco que funciona en su vivienda cuando fue sorprendida por dos delincuentes.

Según informó la prensa local, los delincuentes iban vestidos con ropas oscuras y encapuchados. Si bien no estaban armados, utilizaron un cuchillo que agarraron de la cocina para amenazar a la jubilada.

Los delincuentes se llevaron oro y plata

El objetivo era claro: buscaban dólares y oro. Pero la mujer les dijo que no tenía nada de eso. La redujeron y la llevaron al interior de la casa, revisaron todo y cargaron en una bolsa el botín.

En total, se llevaron entre 9 y 10 millones de pesos en efectivo y sumaron alhajas, tarjetas bancarias y documentación personal de la víctima que encontraron en la requisa.

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La frase con la que los delincuentes intentaron calmar a la abuela

En un momento, intentaron calmarla con una macabra frase: “No te vamos a hacer nada, tenemos abuela”. Finalmente, la dejaron encerrada en el baño para poder escapar.

Tras concretar el robo, los delincuentes encerraron a la jubilada en el baño de la vivienda para poder escapar. La víctima quedó atrapada durante algunos minutos hasta que logró salir por sus propios medios y pedir ayuda.

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la investigación.

Jubilado de 76 años murió tras ser golpeado y atado en un brutal robo

En otro hecho de inseguridad, ocurrido en enero de este año, un jubilado de 76 años, identificado como Salvador V., murió tras ser víctima de un brutal asalto en su casa del barrio porteño de Saavedra. El hecho fue cometido por al menos tres delincuentes que ingresaron mientras descansaba junto a su pareja.

robo jubilados saavedra

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Posta al 4600. Los asaltantes sorprendieron al jubilado y a su esposa, de 75 años, a quienes redujeron de inmediato mediante amenazas de muerte. Según los informes policiales, los delincuentes actuaron con extrema violencia, atando a las víctimas y golpeando reiteradamente al hombre para exigirle dinero.

Tras el escape de los sospechosos con el botín, la mujer logró liberarse de sus ataduras y pedir ayuda a los vecinos, quienes llamaron de urgencia al 911. Personal de la Comisaría Vecinal 12A arribó al lugar junto a una ambulancia del SAME. Al llegar, los médicos intentaron reanimar a Salvador, quien ya no presentaba signos vitales estables.

A pesar de las maniobras de RCP, el hombre falleció en el lugar. Los investigadores sospechan que la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio producto del estrés extremo y las agresiones recibidas durante el asalto. La autopsia será determinante para establecer si la muerte fue causada directamente por los golpes o por una falla cardíaca traumática.

El hecho despertó una fuerte indignación entre los habitantes del barrio, quienes denuncian que los robos bajo modalidad entradera han crecido en el último tiempo. A pesar de ser una zona monitoreada,la vulnerabilidad de los adultos mayores se convirtió en el blanco predilecto de bandas organizadasque suelen realizar tareas de inteligencia previa.