Conmoción: un jubilado de 76 años murió tras ser golpeado y atado en un brutal robo

Tres delincuentes ingresaron a la vivienda del hombre en el barrio porteño de Saavedra. Estaba junto a su esposa.

Un violento hecho de inseguridad conmociona al barrio porteño de Saavedra. Un hombre de 76 años, identificado como Salvador V., falleció este sábado luego de ser víctima de un brutal robo en su propio domicilio. El ataque fue perpetrado por al menos tres delincuentes que ingresaron a la vivienda mientras la pareja de adultos mayores descansaba.

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Posta al 4600. Los asaltantes sorprendieron al jubilado y a su esposa, de 75 años, a quienes redujeron de inmediato mediante amenazas de muerte. Según los primeros informes policiales, los delincuentes actuaron con extrema violencia, atando a las víctimas y golpeando reiteradamente al hombre para exigirle dinero.

Tras el escape de los sospechosos con el botín, la mujer logró liberarse de sus ataduras y pedir ayuda a los vecinos , quienes llamaron de urgencia al 911. Personal de la Comisaría Vecinal 12A arribó al lugar junto a una ambulancia del SAME. Al llegar, los médicos intentaron reanimar a Salvador, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales estables.

A pesar de las maniobras de RCP, el hombre falleció en el lugar. Los investigadores sospechan que la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio producto del estrés extremo y las agresiones recibidas durante el asalto. La autopsia será determinante para establecer si la muerte fue causada directamente por los golpes o por una falla cardíaca traumática.

La investigación y el rastro de los prófugos

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad tomó intervención en el caso bajo las órdenes de la fiscalía de turno. Los peritos trabajaron durante varias horas en la vivienda buscando huellas dactilares y otros rastros genéticos. También se realizó un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona residencial.

El hecho despertó una fuerte indignación entre los habitantes del barrio, quienes denuncian que los robos bajo modalidad entradera han crecido en el último tiempo. A pesar de ser una zona monitoreada, la vulnerabilidad de los adultos mayores se convirtió en el blanco predilecto de bandas organizadas que suelen realizar tareas de inteligencia previa.

Aunque todavía no se precisó el monto exacto de lo sustraído, trascendió que los malvivientes se llevaron dinero en efectivo y algunas joyas. La esposa del jubilado, si bien no presenta heridas de gravedad física, se encuentra en un profundo estado de shock.

Los investigadores analizan ahora el recorrido de un vehículo sospechoso captado por los domos municipales minutos después del asalto.