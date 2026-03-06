Ya está confirmado cuánto cobran los jubilados en marzo de 2026 con el nuevo aumento

La ANSES otorgará un incremento por el mecanismo de actualización en base a la inflación. En cuánto queda la jubilación mínima y las demás categorías en marzo 2026.
Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en marzo de 2026. Esta suba forma parte del mecanismo de actualización mensual que toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC e impactará en los haberes de casi ocho millones de beneficiarios.
Para el tercer mes del año, el organismo previsional fijó un incremento de 2,88%. Las subas mensuales se establecen según el índice de inflación de dos meses atrás. Para marzo, se toma el dato de enero, que arrojó un IPC de 2,9%, aunque para este tipo de actualizaciones se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, lo que arroja el valor exacto, en este caso de 2,88%.
Jubilaciones y pensiones de la ANSES en marzo 2026: cuánto cobran
Con el nuevo aumento, la jubilación mínima en marzo 2026 subirá a $369.600. A este valor se le debe agregar el bono extraordinario que, desde hace dos años, está congelado en $70.000, por lo que el haber más bajo trepará a $439.600.
El aumento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que subirá a $295.680 sin bono y $365.680 con bono, la Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad o Vejez, que llegará a $258.720 sin bono y $328.720 con bono, y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos, que saltará a $369.672 sin bono y $419.299,32 con bono. Por otro lado, la jubilación máxima alcanzará los $2.487.063.
De esta manera, los distintos haberes en el tercer mes del año serán los siguientes:
- Jubilación mínima: $369.600 + bono de $70.000 = $439.600
- Jubilación máxima: $2.487.063
- PUAM: $295.680 + bono de $70.000 = $365.680
- (PNC) por Discapacidad o Vejez: $258.720 + bono de $70.000 = $328.720
Los jubilados de la mínima no serán los únicos en recibir un bono, aunque la cifra dependerá del monto de los haberes de cada beneficiario. Aquellos que no superen los $439.600 tendrán un proporcional hasta alcanzar ese monto. En cambio, quienes cobren más de $439.600, no cobrarán ninguna suma extra.
Qué día cobrarán los jubilados y pensionados de la ANSES en marzo 2026
La fecha de pago se define según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Este mes, los jubilados y pensionados que cobren más del haber mínimo y tengan sus documentos terminados en 2 y 3 tendrán un día de atraso debido al feriado del 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que en esta oportunidad cae martes.
Cronograma para marzo 2026 quedó definido con estas fechas:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- Documentos terminados en 0, a partir del día 09 de marzo
- Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de marzo
- Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de marzo
- Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de marzo
- Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de marzo
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de marzo
- Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de marzo
- Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de marzo
- Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de marzo
- Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de marzo
Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de marzo
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 25 de marzo
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 26 de marzo
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 27 de marzo
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 30 de marzo
Pensiones No Contributivas (PNC)
- Documentos finalizados en 0 y 1, a partir del lunes 9 de marzo
- Documentos finalizados en 2 y 3, a partir del martes 10 de marzo
- Documentos finalizados en 4 y 5, a partir del miércoles 11 de marzo
- Documentos finalizados en 6 y 7, a partir del jueves 12 de marzo
- Documentos finalizados en 8 y 9, a partir del viernes 13 de marzo
