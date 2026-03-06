Ya está confirmado cuánto cobran los jubilados en marzo de 2026 con el nuevo aumento

La ANSES otorgará un incremento por el mecanismo de actualización en base a la inflación. En cuánto queda la jubilación mínima y las demás categorías en marzo 2026.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) recibirán un nuevo aumento en marzo de 2026 . Esta suba forma parte del mecanismo de actualización mensual que toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC e impactará en los haberes de casi ocho millones de beneficiarios.

Para el tercer mes del año, el organismo previsional fijó un incremento de 2,88% . Las subas mensuales se establecen según el índice de inflación de dos meses atrás . Para marzo, se toma el dato de enero, que arrojó un IPC de 2,9%, aunque para este tipo de actualizaciones se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, lo que arroja el valor exacto, en este caso de 2,88%.

Con el nuevo aumento, la jubilación mínima en marzo 2026 subirá a $369.600. A este valor se le debe agregar el bono extraordinario que, desde hace dos años, está congelado en $70.000, por lo que el haber más bajo trepará a $439.600 .

Jubilados de la Anses.jpg La jubilación mínima llegará a $439.600 en marzo, con el bono incluido.

El aumento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que subirá a $295.680 sin bono y $365.680 con bono, la Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad o Vejez, que llegará a $258.720 sin bono y $328.720 con bono, y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos, que saltará a $369.672 sin bono y $419.299,32 con bono. Por otro lado, la jubilación máxima alcanzará los $2.487.063.

De esta manera, los distintos haberes en el tercer mes del año serán los siguientes:

Jubilación mínima: $369.600 + bono de $70.000 = $439.600

$369.600 + bono de $70.000 = $439.600 Jubilación máxima: $2.487.063

$2.487.063 PUAM : $295.680 + bono de $70.000 = $365.680

: $295.680 + bono de $70.000 = $365.680 (PNC) por Discapacidad o Vejez: $258.720 + bono de $70.000 = $328.720

Los jubilados de la mínima no serán los únicos en recibir un bono, aunque la cifra dependerá del monto de los haberes de cada beneficiario. Aquellos que no superen los $439.600 tendrán un proporcional hasta alcanzar ese monto. En cambio, quienes cobren más de $439.600, no cobrarán ninguna suma extra.

Qué día cobrarán los jubilados y pensionados de la ANSES en marzo 2026

La fecha de pago se define según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Este mes, los jubilados y pensionados que cobren más del haber mínimo y tengan sus documentos terminados en 2 y 3 tendrán un día de atraso debido al feriado del 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que en esta oportunidad cae martes.

Jubilados. Anses.jpg El bono de $70.000 para las jubilaciones más bajas lleva dos años congelado en ese valor.

Cronograma para marzo 2026 quedó definido con estas fechas:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Documentos terminados en 0, a partir del día 09 de marzo

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de marzo

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de marzo

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de marzo

Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de marzo

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de marzo

Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de marzo

Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de marzo

Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de marzo

Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de marzo

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 25 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 26 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 27 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)