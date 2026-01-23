Un grupo de turistas argentinos quedó varado en Brasil tras el robo de su camioneta

Cuatro turistas de Misiones sufrieron el robo de su Toyota Hilux de un estacionamiento. El pedido de ayuda al Consulado para regresar al país.

Los argentinos estaban en la playa al momento del robo.

Turistas argentinos fueron víctimas del robo de su camioneta en Brasil y quedaron varados en Florianópolis , sin dinero ni documentación. "Cuando llego al lugar donde tenía que estar la camioneta, no estaba", dijo Iván Vargas, uno de los damnificados en diálogo con una radio de Misiones .

Todos oriundos de Posadas, el pasado miércoles decidieron recorrer playas pero todo terminó de la peor manera . Iván relató con la radio local que el grupo se alojaba en el barrio Ingleses, en un departamento con estacionamiento propio. Ese día estacionaron su camioneta Toyota Hilux en un predio público cerca de la costa.

" Había aproximadamente cien autos, todos argentinos : unas cincuenta camionetas y cincuenta autos", detalló en comunicación con FM 89.3 Santa María de las Misiones. El grupo estuvo en la playa cerca de dos horas y, al regresar, se encontraron con el peor escenario: "Cuando llego al lugar donde tenía que estar la camioneta, no estaba".

Como consecuencia, el grupo quedó varado: además del vehículo, los delincuentes también se llevaron sus documentos y su dinero, forzando a los damnificados a iniciar trámites de emergencia para poder regresar a la Argentina.

florianopolis camioneta argentina (1)

En la camioneta había dinero y documentación: "Estaban nuestras cosas personales"

Según reveló Iván en la entrevista, recordó que había personas alrededor del vehículo al momento de dejarlo, aunque nunca imaginó que podía ocurrir un robo en esas condiciones. "Yo tenía un punto específico, sabía que era ahí donde la dejé. Pregunté en una heladería cercana y nadie sabía nada", contó.

El hecho dejó al grupo en una situación crítica, ya que dentro del vehículo se encontraban todos sus pertenencias. "Estaban todas mis cosas: los documentos, los papeles del auto, la plata, nuestras cosas personales", relató el misionero.

camioneta robada estacionamiento florianopolis El estacionamiento público frente a Praia Brava en donde fue sustraída la camioneta.

Tras el robo, pidieron ayuda en comercios cercanos y lograron comunicarse con personal de seguridad de condominios y hoteles de la zona, quienes dieron aviso a la policía. La denuncia fue realizada en el móvil policial y luego se amplió en una dependencia de Canasvieiras. "Nos atendieron bien, pero no nos dieron ningún tipo de respuesta hasta el momento", afirmó.

La Toyota Hilux robada es modelo 2017, blanca, tiene calcomanías identificatorias y paragolpes delantero levemente caído, dominio AC209NU.

En otra entrevista con el medio Infobae, Iván indicó que los vecinos del lugar le dijeron sobre robos de camionetas en aquella zona: "Lo hacen con inhibidores de alarma y duplican la llave".

"Tenemos que volver el día domingo, si Dios quiere, con la camioneta, porque vamos a recuperarla. La están buscando así que estamos en la dulce espera. Ahora nos estamos yendo al consulado argentino a ver si nos ayudan para hacer el pasaporte y volver, es lo que más nos interesa en este momento", expresó este viernes.

Antecedentes de robos similares en Florianópolis

La reiteración de robos similares en Florianópolis genera preocupación entre turistas argentinos y plantea interrogantes sobre la seguridad en playas concurridas.

florianopolis.png

El pasado 8 de enero, una familia de la localidad Leandro N Alem, provincia de Misiones, habría sufrido el robo de su camioneta, también una Toyota Hilux y se habían quedado varados en Brasil, sin pertenencias ni documentación, y obligó a sus integrantes a solicitar asistencia monetaria para costear el regreso a su país.

El hecho, que también tuvo lugar en un estacionamiento de Playa Brava, tuvo un desenlace favorable: la camioneta fue encontrada en buen estado en la zona de Irati, en el estado de Paraná. El vehículo había sido robado mientras la familia disfrutaba de sus vacaciones y, tras las tareas de rastreo, se confirmó que no presentaba daños.