El verano en las playas de Florianópolis: cuánto cuesta alquilar y comer

En este verano 2026 el argentino busca las playas de Brasil para vacacionar. Con 90% de ocupación, conoce el costo de hospedaje y comidas.

Un tercio de los extranjeros que visitaron Brasil hasta noviembre en 2025 eran argentinos.

Con más de 3 millones de argentinos que disfrutaron de las playas de Brasil en el 2025, este verano las autoridades del país vecino esperan un éxodo de turistas similar en este verano.

Uno de los lugares destacados y que mayor afluencia de argentinos recibe es Florianópolis . Aunque ya los precios no resultan tan bajos como en la temporada pasada, la demanda se mantiene firme . La decisión de vacacionar en el sur de brasileño es debido a los elevados costos de alquileres y servicios en la Costa Atlántica que empujan a buscar alternativas.

Las zonas más consultadas y donde se concentra la mayor parte de la s reservas de viajeros argentinos son Canasvieiras, Jureré, Cachoeira do Bom Jesus e Ingleses , barrios que combinan cercanía a la playa, buena infraestructura y una amplia oferta de departamentos y casas temporarias.

brasil La Justicia consideró que la publicidad online puede generar obligaciones legales para las agencias de viajes.

Cuál es el precio promedio del alojamiento en Florianópolis

El gasto en hospedaje es uno de los grandes motivos que explican por qué Florianópolis vuelve a llenarse de argentinos. Hoy, alquilar un departamento frente al mar o alojarse en un hotel resulta más barato que hacerlo en otros destinos tradicionales.

Desde el gobierno de Florianópolis aseguran que la ciudad no para de recibir turistas: "Los hoteles están a más del 90% de ocupación. Esperamos más turistas este año. Además, la tasa de ocupación ya es semejante a la del año pasado", indicaron en declaraciones al diario Clarín.

En Jureré, una de las zonas más exclusivas de la isla, el paquete aéreo más la estadía en una posada dos estrellas vale alrededor de $1.165.000 por persona una semana, mientras que un hotel cuatro estrellas por el mismo tiempo asciende a $2.650.000 por persona con vuelo incluido.

jurere brasil

De igual manera, el precio de alquileres temporarios presenta valores muy variados, que dependen principalmente de la cercanía al mar, el tamaño del inmueble y los servicios incluidos.

En Canasvieiras, un departamento de tres ambientes frente al mar alcanza los u$s200 diarios, aunque también aparecen buenas opciones desde u$s100 por día, dependiendo de la ubicación y el estado de la propiedad. En tanto, un condominio de dos dormitorios en Cachoeira do Bom Jesus se ubica también en torno a los u$s150 diarios.

En plataformas internacionales como Booking, un apart con pileta para cuatro personas en Playa de los Ingleses se consigue desde u$s135 por día, mientras que una casa con pileta frente a la playa puede trepar hasta los u$s220 diarios.

playa de los ingleses brasil

Los precios en las playas de Brasil, más bajos que en la costa argentina

En la playa brasilera, los precios son bastante más bajos que en la Costa Atlántica. Una caipirinha o caipiroska cuesta $7.000, la cerveza $3.400, un choripán $5.600. El choclo, un clásico playero, se consigue por $3.400, mientras que en Mar del Plata está $5.000.

choclo playa

En restaurantes del centro de Canasvieiras, una hamburguesa ronda los $14.000, mientras que el gasto promedio por persona en un restaurante intermedio es de unos $16.000. Hay tenedores libres a $19.600 y platos de mariscos fritos con papas para compartir entre dos personas por $39.200.