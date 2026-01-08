"Golpe da maquinha": así es la estafa que crece al pagar en las playas de Brasil

Son muchos los argentinos que eligen las cálidas playas brasileras para pasar las vacaciones. Cómo evitar estas estafas y qué se debe tener en cuenta.

Un ciudadano argentino resultó víctima de una maniobra de fraude electrónico en la playa de Ipanema, Río de Janeiro.

Cientos de argentinos eligen las playas de Brasil para sus vacaciones de verano. En el lugar, muchos optan por hacer compras mientras se encuentran frente al mar y es así como aparecen las estafas digitales.

En este sentido, un ciudadano argentino resultó víctima de una maniobra de fraude electrónico en la playa de Ipanema, Río de Janeiro. El turista intentó comprar cigarrillos por 55 reales en un puesto ambulante del sector de Puesto 9 cuando los delincuentes ejecutaron la estafa con tarjetas de crédito mediante una terminal de pago manipulada .

Durante el proceso de pago , otro vendedor se aproximó al lugar y entabló un diálogo con el comprador para quitar su atención del lector de tarjetas. Tras efectuar su pago, comprobó que en su cuenta figuraba un débito superior a los 19.000 reales , equivalente a unos U$S 3.400. Al darse cuenta de esta situación, realizó la denuncia correspondiente con el Grupo de Apoyo al Turista.

Luego de finalizar la compra, el hombre revisó su registro bancario poco después del encuentro y el sistema detalló un cobro incorrecto por un total de 3.000 euros. Esta cifra representa una suma de 19.000 reales (3.450 dólares). El hombre buscó ayuda con los agentes del Grupo de Apoyo al Turista de la Guardia Municipal.

El equipo de seguridad trasladó a la víctima a la Estación de Policía de Apoyo al Turista (DEAT). Los oficiales registraron el caso como fraude y mantienen una investigación en curso para localizar a los autores del hecho.

Cómo funciona la estafa electrónica de Brasil

Esta estafa es conocida como "golpe de maquinha", una estafa que suele repetirse en zonas turísticas. La maniobra consiste en cargar montos muy superiores a los acordados en la terminal de cobro, aprovechando la distracción del cliente.

Normalmente se da cuando el turista va a pagar con la billetera virtual PIX, el más utilizado por los brasileños y de gran expansión entre los turistas argentinos por su simplicidad. Para los argentinos, permite pagar en pesos con conversión automática a reales, accediendo a un tipo de cambio que suele ser más conveniente que el oficial o el que aplican las tarjetas internacionales.

El uso del sistema "contactless" y la rapidez de la operación hacen que la víctima no siempre note el fraude en el momento.

El esquema requiere la participación de un cómplice, ya que, mientras un individuo se acerca al cliente e inicia una conversación para generar una distracción, el operador de la máquina aprovecha el descuido y realiza cobros fraudulentos con la tarjeta del usuario.

Evita caer en estafas

Especialistas y fuerzas de seguridad aconsejan revisar atentamente el importe antes de confirmar cualquier pago electrónico. Si se detecta una irregularidad, recomiendan denunciar de inmediato ante la policía local y contactar al banco emisor para intentar bloquear o desconocer la transacción.

Otras recomendaciones para evitar estafas, se subraya no entregar nunca la tarjeta de crédito o débito a terceros. Si el pago con tarjeta resulta inevitable, lo aconsejable es que cada persona inserte o arrime el plástico por su cuenta en la terminal de pagos.