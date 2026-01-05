Dos argentinos fueron detenidos en Brasil por tratar de robar whisky en un supermercado

Los turistas argentinos fueron detectados por las cámaras de seguridad cuando intentaban esconder botellas debajo de su ropa.

Brasil se convirtió en el destino turístico elegido por cientos de argentinos en las últimas temporadas de verano. En medio de una temporada con cifras récord, un grupo de turistas protagonizaron un insólito robo en un supermercado de Río de Janeiro.

Dos hombres argentinos fueron detenidos tras intentar robar botellas de whisky importado y artículos de lujo de un supermercado de Copacabana, reveló la Policía local. Ambos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento mientras ocultaban la mercadería entre sus ropas.

Al mismo tiempo que los argentinos, también fueron arrestadas dos mujeres de nacionalidad española , que fueron captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento al intentar cometer un delito similar.

robo brasil

Operativos contra robos y estafas en la zona sur de Río de Janeiro

Los empleados del local comercial advirtieron la situación y alertaron a las fuerzas de seguridad antes de que los sospechosos abandonaran el comercio.

En tanto, en el caso de las españolas, también fueron arrestadas acusadas de sustraer productos de los estantes y esconderlos en bolsas para así evitar el pago correspondiente antes de retirarse del lugar, de acuerdo al reporte publicado por el medio brasilero O'Globo.

Tanto los argentinos como las oriundas de España fueron detenidos en el marco del Operativo Contraestafa, un despliegue policial destinado a combatir robos y estafas contra comercios de la zona sur carioca.

Según revelaron medios locales, hasta el momento se llevaron adelante 14 detenciones por distintos delitos vinculados a robos en comercios de la zona sur de Río de Janeiro.

robo supermercado rio de janeiro

Los extranjeros detenidos fueron llevados a la delegación policial 12° de Copacabana y fueron acusados en el acto. Tras el arresto, los consulados de Argentina y España fueron notificados sobre lo sucedido y los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia, tal como informó la Policía Civil. Según trascendió, la imputación sería por hurto agravado.

Las detenciones de los turistas argentinos se conoce semanas después del escándalo en el que quedaron implicados cinco mendocinos, acusados de robar artículos de alta gama en un shopping de Estados Unidos.

Argentinos fueron detenidos por robo en un shopping de Miami

A principios de diciembre un nuevo escándalo fue protagonizado por turistas argentinos y sacudió a Miami. Cinco personas fueron detenidas acusadas de cometer robos en distintas tiendas del Dolphin Mall, el shopping más concurrido por visitantes sudamericanos, donde habrían sustraído mercadería valuada en miles de dólares.

Resulta que agentes de la policía de Sweetwater que estaban trabajando en el shopping detectaron una serie de hurtos y comenzaron a investigar. Según los reportes policiales, los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45).

Los oficiales revisaron las cámaras de seguridad y observaron cómo el grupo ingresó primero a una tienda Burlington, donde eligieron valijas y se retiraron sin pagar. Luego, se dirigieron a un local de Columbia, donde se dividieron y ocultaron mercadería dentro del equipaje. Repitieron la misma maniobra en una sucursal de The North Face.