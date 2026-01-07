Verano 2026: el tipo de cambio favorece el turismo local y encarece viajar al exterior

Aunque en 2025 hubo más gente que va al exterior de la que ingresó, la evolución del tipo de cambio debería jugar a favor de los operadores nacionales.

El tipo de cambio ahora estaría jugando a favor del turismo local

Arranca el verano 2026 y los argentinos ya piensan donde ir de vacaciones . Como suele ocurrir, los que están en condiciones, evalúan si ir a un destino nacional o en el exterior, dependiendo de la evolución del tipo de cambio.

De acuerdo con un informe de la consultora Focus Market, este año daría la impresión que los destinos más beneficiados deberían ser los locales a la luz de la manera en que evolucionaron las monedas en 2025.

Se debe a que el peso argentino se depreció casi 37%, el peso chileno se apreció 7,30%, el real brasileño se reforzó 7,78% y el preso mexicano hizo lo propio por el $13%.

De ello resulta que la relación del tipo de cambio para el verano de 2026 debería favorecer a la industria local.

“La depreciación del peso argentino frente al dólar, junto con la apreciación de monedas clave para el turismo regional como el real brasileño, el peso chileno y el peso mexicano, encareció los viajes al exterior en la segunda mitad del año”, señaló Damián Di Pace director de Focus Market.

focus

Di Pace indicó que “ese cambio en los precios relativos redujo la competitividad de esos destinos para el público argentino y reforzó el giro de la demanda hacia opciones locales y regionales más accesibles”.

A modo de ejemplo, el reporte indica que en enero de 2025 una caipirinha tenía un valor de $6.520 (40 reales), queso caliente $2.445 (15 reales), y choclo $2.119 (13 reales) mientras que en diciembre los valores incrementaron de la siguiente forma: caipirinha $10.640, queso caliente $3.990, y choclo $3.458, representando un aumento cada uno del 63%.

“En el caso de indumentaria muchos argentinos eligieron viajar a Chile para hacer una diferencia podemos ver el aumento en pesos enero 2025 vs diciembre 2025: Zapatillas deportivas $104.200 vs $158.300, Camiseta de fútbol $52.100 vs $79.150, Jeans primera marca $46.890 vs $71.235, y Zapatillas urbanas $41.680 vs $63.320, representando cada producto un aumento del 52%”, señala Focus Market.

Ezeiza.jpg

El estudio indica que “en términos interanuales, los bienes y servicios medidos en pesos argentinos en el exterior resultarán más caros, como consecuencia de la depreciación del peso frente al dólar y la apreciación de las monedas de países que suelen ser destinos habituales para los argentinos”.

“Este cambio en los precios relativos encarece el turismo internacional y vuelve a posicionar al mercado interno como una opción un poco más competitiva”, detalló Di Pace.

Datos del INDEC

En noviembre de 2025, ingresaron 795,3 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 491,4 miles fueron turistas y 303,9 miles fueron excursionistas.

turismo-indec

El 19% del turismo receptivo reside en Brasil; el 18,7%, en Europa; y el 14,4%, en Uruguay. El 52,9% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 35,3%, por vía terrestre; y el 11,9% restante, por vía fluvial/marítima.

Por otro lado, el 71,8% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 21,9%; y Chile, con 21,4%. El 47,0% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 43,3%, por vía terrestre; y el 9,7%, por la vía fluvial/marítima.