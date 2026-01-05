Descubrir el Río Limay en familia: actividades náuticas para disfrutar de las vacaciones

A lo largo de las costas del río, distintos prestadores ofrecen bajadas en kayak y balsas que permiten conocer nuevas caras de la naturaleza ribereña.

El río Limay esconde inolvidables postales con imponentes bardas a sus costados, remansos, una fauna y flora increíbles y mucho por descubrir. Estas vacaciones son una oportunidad para navegar sus aguas cristalinas y dejarse maravillar por la aventura que representa hacerlo en familia.

Distintos prestadores turísticos ofrecen paseos en kayak y balsas, de día o de noche, con accesibilidad para personas de todas las edades. Costa Bandurria es una empresa que realiza bajadas desde China Muerta hasta el camping municipal de Plottier.

Se trata de una actividad que recorre 12 kilómetros y medio sobre el tramo inferior del Río Limay y que tiene diferentes momentos que generan una actividad de casi cinco horas en contacto directo con la naturaleza.

bajada en el rio limay

LM Neuquén realizó la travesía para poderla contarla. Todo comienza en el camping Nepen Hue de Plottier donde una trafic espera a los participantes para ser trasladados hasta La Proveeduría de China Muerta. Solo hay que llevar agua, protector solar y gorra, todo lo demás es previsto por la prestadora.

En el camino, Diego Bragil, profesor de Educación Física, guardavidas y botero habilitado por la Prefectura Naval Argentina, explica los recaudos que debe tener cada uno de los participantes. Todos deben utilizar salvavidas y seguir las indicaciones de los guías.

"Nuestra propuesta es una actividad que dura cerca de 4 horas y media y es muy segura, recomendada para todo tipo de público. Hemos tenido niños a partir de los 2 años hasta los 80 años. La idea es pasar un día hermoso", compartió Bragil, quien creó el emprendimiento turístico junto a su compañera, Adriana Olguin.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 23.24.42

Durante el verano las salidas se hacen diariamente y cada balsa lleva 10 participantes a quienes se les brinda un remo para apoyar la travesía, aunque como es con el río a favor no se hace difícil.

Diego y Adriana crearon Costa Bandurria primero motivados por el amor que le tienen al río Limay y luego por haber realizado muchas flotadas junto a integrantes de sus familias y amigos, quienes les decían que deberían hacerlo como una actividad turística.

"Nosotros tratamos de combinar el placer que nos da la naturaleza, el ambiente, todo el contexto que inspira el río Limay con una actividad deportiva, en este caso recreativa, pero no deja de ser una actividad deportiva donde remamos, en otro momento descansamos y siempre disfrutando el paisaje hermoso, maravilloso que nos ofrece el río", describió.

Recorrido

En cada recorrido los guías trasmiten su amor y respeto por el río y la importancia de no dejar nada de basura en él. "Hay muchas personas de la zona que conocen el río solamente desde la costa y no por navegarlo. Esta propuesta de flotada en sus aguas permite conocer áreas que nunca vieron, disfrutar de la fauna y flora del lugar y ver de cerca las bardas", describió el profesor, quien contó además que fueron motivados por sus colegas de la prestadora Ubuntu Expediciones, quienes tienen una propuesta similar en la zona.

IMG_20251123_151627

Una vez con el salvavidas puesto y luego de recibir las indicaciones de cómo remar, empieza la aventura. Diez personas en un gomón dispuestas a avanzar sobre las aguas del río.

Los paisajes van cambiando, álamos y sauces, bardas, piedras de distintos colores y muchas personas que disfrutan del agua en kayak o en stand up.

Al avanzar por las aguas se van descubriendo nuevos lugares a los que no se tiene acceso por la costa. Los participantes van compartiendo un poco de su interés en esta experiencia con el resto, mientras que Diego va contando la historia de los lugares que se observan desde la balsa.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 23.24.17

Cuando el sol empieza a sentirse más fuerte, aparece la propuesta de zambullirse en el agua. Las balsas frenan en el medio del río para que los participantes, con sus chalecos salvavidas, se arrojen a nadar y refrescarse.

Una vez renovados por la frescura del río Limay hay que volver a remar. Todos arriba nuevamente, el próximo paso es llegar hasta una costa donde la empresa brinda una merienda.

La recomendación de Diego es disfrutar de los sanguches, budines y facturas, pero no olvidarse de hidratarse con mucha agua y también disfrutar de las frutas. Al bajar, cada integrante puede recorrer un poco la zona hasta que la merienda está lista.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 23.24.34

Allí entre mate y mate aparecen las anécdotas de las vivencias de cada uno en el río y los desafíos para este paseo y los próximos que vendrán. Después de un nuevo chapuzón, sigue la travesía. La nueva parada es sorpresa.

Luego de navegar una hora más aparecen las imponentes bardas coloradas. Las balsas quedan muy pequeñas al lado de estas imponentes paredes naturales. Diego invita a los participantes a descender. Todo sigue en zapatillas, hay que ingresar entre las paredes internas de las bardas para ascender. Para los chicos -y no tanto- este momento se convierte en uno de los más especiales de la travesía al pasar por cuevas naturales.

La idea es subir para poder ver desde arriba gran parte del río Limay y también detectar los edificios más grandes de Plottier. La vista llega hasta la capital. Allí aparece el momento foto donde todos los navegantes no se pierden el recuerdo.

flotada rio limay

Diego es el encargado de comandar también esta instancia entre las bardas en la travesía. Con una explicación tranquila, anima a cada uno de los participantes a escalar y luego descender para que no se pierdan -con resguardo- de ninguno de los momentos de la jornada.

Una vez de nuevo en las embarcaciones, los navegantes continúan su camino por el río hasta el camping municipal. "Remen, remen, remen", juegan los participantes para ponerle un poco de adrenalina final al recorrido.

Estos paseos tienen un valor de 60 mil pesos por participantes y los grupos de 10 personas tienen uno gratis. El contacto es y reservas es el (299) 415-5458 o a través de sus redes costa.bandurria.