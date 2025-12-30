Los métodos anticonceptivos disponibles en los hospitales y el más usado en Neuquén

Se pueden retirar o ponérselos de manera gratuita en hospitales y centros de salud. Una de las opciones es la más elegida por las jóvenes.

Las opciones de anticonceptivos gratuitos para las personas que acceden a hospitales y centros de salud de la provincia es amplia. Desde el departamento de Salud Sexual y reproductiv a hicieron una revisión de lo sucedido en el año y recordaron la importancia de la planificación familiar.

Eliana Noelia Zurita es licenciada en Enfermería y jefa de departamento de Salud Sexual y Reproductiva del ministerio de Salud de Neuquén y recordó a LM Neuquén los diferentes métodos anticonceptivos que cuentan las mujeres y hombres gratis a través del sistema de salud público.

"Nosotros tenemos en la canasta de salud sexual anticoncepción oral, de emergencia, inyectables, mensuales, trimestrales, DIU, que es un dispositivo intrauterino, que tiene una durabilidad de 10 años, el SIU, que es un sistema intrauterino que dura 5 años, que es con hormonas, y está indicado para pacientes con alguna patología como sangrado excesivo menstrual", detalló la jefa del departamento.

anticonceptivos

El método anticonceptivo más novedoso con el que se cuenta en los hospitales y centros de salud neuquinos es el implante subdérmico, que dura cinco años. "Antes duraba tres años, pero se prolongó su vida útil y le informamos a la población que si se lo colocó hace tres años aún le quedan dos años más de utilidad", destacó Zurita.

Anticonceptivos más elegida

El método de anticoncepción más elegido a través del sistema público de salud fue el del implante subdérmico, que durante el 2025 alcanzó a 3500 mujeres.

"Este método va liberando pequeñas cantidades de hormonas. Va alojado en la cara interna de un brazo y es del tamaño de un fósforo. Lo pueden colocar médicos obstetras y enfermeros, siempre con preinscripción médica. Neuquén es la primera provincia donde el personal de enfermería fue capacitado para poner estos implantes", confirmó Zurita, quien destacó que eso genera mayor accesibilidad para las personas con capacidad de gestar.

El implante subdérmico fue el más elegido por las mujeres, especialmente las jóvenes, en los hospitales de Neuquén y Zurita contó que se debe a su fácil colocación, durabilidad y poca necesidad de revisión. "Hasta ahora es el más elegido por su durabilidad y comodidad, no requiere mayores controles y la población joven se adaptó más rápidamente a este método", agregó.

anticonceptivos

También en los hospitales se consiguen pastillas anticonceptivas, inyecciones y preservativos peneanos. Antes también se ofrecían femeninos, pero según contó la funcionaria esos ya no llegan desde Nación.

Otro de los anticonceptivos disponibles son las pastillas para la mujer en lactancia, aunque tampoco llegan más desde nación, el ministerio de salud de Neuquén los compra, al igual que una partida de implantes subdérmicos, ya que los enviados no alcanza a cubrir la necesidad local.

"Ningún método anticonceptivo previene de contraer enfermedades de transmisión sexual. Solo el preservativo", destacó Eliana Noelia Zurita, jefa de departamento de Salud Sexual y Reproductiva del ministerio de Salud de Neuquén.

La licenciada en Enfermería destacó que todos los métodos anticonceptivos son para planificar un embarazo, pero resguardar de contraer enfermedades de trasmisión sexual, dato que se encargan de destacar a cada una de las mujeres que se colocan un implante o que eligen otro método.

Accesibilidad

Con respecto a la forma de acceder a estos métodos anticonceptivos de manera gratuita, Zurita explicó que los preservativos se encuentran a la vista tanto en hospitales como centros de salud y que para el resto es necesario un turno con un profesional de la salud para que se le indique el método elegido.

"No es difícil, en algunos centros de salud hay consejerías donde la persona es informada por las distintas opciones disponibles y luego se le indica la elegida y se la coloca o se la otorga", explicó.

También están disponibles en los hospitales de la provincia las vasectomías y las ligaduras de trompas. "Se puede acceder en el hospital, lleva como requisito sacar turno, luego realizar los análisis prequirúrgicos para ambas prácticas", describió.

anticonceptivos

La jefa de departamento de Salud Sexual y Reproductiva del ministerio de Salud de Neuquén comentó que cada vez hay más interés en la vasectomía, más consulta de hombres quienes quieren sacarse las dudas sobre este procedimiento, aunque aclaró que no aumentó la cantidad de vasectomías realizadas.

Con respecto a cómo elegir el método anticonceptivo, Zurita aclaró que una vez que se conocen las opciones cada mujer debe elegir el que se adapte más a ella.

Interrupción Voluntaria del Embarazo

A pesar de que a partir del inicio de este año Nación dejó de enviar la medicación para llevar adelante una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) -prevista por ley- el ministerio de Salud de Neuquén compra estos insumos y los tiene disponibles en todos sus hospitales y centros de salud.

"En Neuquén tenemos garantizada la aplicación de la ley de IVE, se formó una red a nivel provincial solo de IVE que integrada todas las localidades desde Chos Malal hasta la Confluencia y se le da respuesta casi al instante a la persona que lo requiera", aseguró.

La funcionaria aseguró que controla semanalmente el stock de esta droga en todos los hospitales y contó que ante el requerimiento de una mujer se le da gratis la medicación, se le ofrece luego la contención de un equipo psicosocial y luego se continúa con el control de su salud.