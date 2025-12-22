Cuánto cuestan las piletas de lona para hacerle frente al verano caliente en Neuquén

Las famosas piletas son una opción que disfrutan los más chicos de las familias. Un recorrido por opciones, medidas y precios para estas vacaciones.

Las piletas de lona se convirtieron en un clásico del verano argentino : una solución accesible para refrescarse en tiempos de altas temperaturas y una alternativa popular para quienes buscan disfrutar del jardín sin gastar en instalaciones costosas. En Neuquén , donde las siestas de enero suelen superar con creces los 30 °C, las familias ya están preparando sus patios con inflables y piletas de lona que sirven tanto para los más chicos como para un rato de relax en familia.

En este informe, recorremos las opciones más buscadas en el mercado local , las medidas disponibles y, sobre todo, los precios actuales de estas piletas para que cada lector pueda planificar su compra con datos concretos.

En los últimos años, las piletas de lona dejaron de ser un “simple gusto” para transformarse en una inversión casi necesaria para muchos hogares en Neuquén y otras ciudades de la provincia. Su facilidad de armado, su portabilidad y, sobre todo, precios que van desde opciones económicas hasta modelos más amplios para familias completas , hacen que cada vez más familias opten por tener su propia pileta sin grandes obras ni complicaciones.

Piletas pelopincho (7) Maria Isabel Sanchez

Además, la oferta se amplió con modelos que van desde pequeñas piletas de tamaño infantil hasta estructuras amplias que pueden contener miles de litros de agua y convertirse en el centro de las reuniones familiares.

Precios y modelos: de los más chicos a los grandes

Analizando los catálogos de tiendas locales, se observa una amplia gama de piletas de lona disponibles con gran variedad de capacidades y precios:

La Pileta Pelopincho 1010 (500 L): ideal para espacios reducidos o para niños, ronda los $72.999 en tiendas como Naldo.

La Pelopincho 1020 (1.000 L): un clásico familiar de lona con estructura metálica y kit de reparación, que en Easy aparece con precios cercanos a $119.693 (antes $170.990).

Estas piletas son perfectas para patios pequeños y suelen ser las más elegidas por familias que buscan refrescar a los niños sin invertir demasiado.

Piletas pelopincho (3) Maria Isabel Sanchez

La Pileta Pelopincho 1043 (2.800 L): una opción intermedia ideal para adultos y niños, con medidas amplias para mojarse cómodamente. En Naldo cuesta unos $199.999.

En otros comercios se encuentran piletas Pelopincho de 2.700 L a $224.900 o 4.600 L a $295.000, por lo que la variedad de tamaños permite ajustar la compra al espacio disponible en el jardín o patio.

Estos modelos medianos suelen ser los más elegidos por quienes quieren que varios miembros de la familia puedan disfrutar del agua al mismo tiempo.

Modelos grandes: para terreno amplio y máxima diversión

Pileta Pelopincho 1055 (4.500 L): un modelo amplio y robusto pensado para compartir momentos de ocio con amigos y familia, con precios en torno a $268.999 en tiendas como Naldo y con opciones también en Easy que pueden superar los $325.000 según promociones.

La Pelopincho 1102 (5.500 L): disponible en Easy con precios rebajados cerca de $344.393 desde casi $491.990, ideal para grandes reuniones veraniegas.

pelopincho Distintas cadenas de supermercados comenzaron a promocionar distintas ofertas, descuentos importantes y financiación en cuotas sin interés.

Pelopincho 8000 L: el modelo más espacioso que puede usarse incluso como una pequeña piscina en casa, con un costo de alrededor de $462.999 en Naldo, aunque en algunos comercios puede acercarse a los $515.000.

Estos modelos grandes suelen requerir un espacio amplio y, muchas veces, la instalación de un filtro o sistema de mantenimiento del agua para alargar su uso durante toda la temporada.

Además de las tiendas nacionales tradicionales, existen comercios especializados y fabricantes directos que ofrecen piletas de lona de diferentes capacidades que pueden ajustarse a distintos presupuestos. Por ejemplo, en tiendas de productos para jardinería y camping se pueden encontrar piletas de lona desde 500 L hasta más de 6.000 L, con precios que suelen empezar alrededor de los $109.900 para modelos medianos y escalar según tamaño y calidad de materiales.

Piletas pelopincho (1) Maria Isabel Sanchez

Incluso en algunos casos las variantes más económicas pueden rondar los $30.000 en venta directa o plataformas de segunda mano, aunque la disponibilidad y el estado del producto pueden variar.

Consejos para comprar bien

Definí el espacio disponible : antes de elegir un modelo, es clave medir el lugar donde se instalará la pileta, ya que algunas ocupan varios metros de largo y ancho.

Considerá la capacidad versus uso : una pileta para niños puede ser mucho más barata y adecuada si no buscás un uso familiar completo.

Revisá promociones y financiación : muchas tiendas ofrecen descuentos y cuotas sin interés en temporada.

Accesorios y mantenimiento : además del costo de la pileta, contemplá elementos como filtros, cobertores o kits de reparación si querés que el agua se mantenga limpia por más tiempo.

Piletas pelopincho (2) Maria Isabel Sanchez

Con los veranos cada vez más calurosos de Neuquén, contar con una pileta de lona en el patio es más que un lujo: es una forma de pasar tiempo en familia sin exponerse al calor extremo o gastar en natatorios y clubes. Los precios varían ampliamente según tamaño y marca, pero hoy es posible encontrar opciones desde menos de $100.000 para modelos pequeños hasta más de $450.000 para las más grandes con capacidad de varios miles de litros.

Sea para refrescar las tardes de verano o para que los chicos disfruten de sus vacaciones sin salir de casa, las piletas de lona se mantienen como una alternativa accesible y versátil que acompaña la llegada del calor.