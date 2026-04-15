Declaró una de las jubiladas que le prestó dinero a Manuel Adorni y apuntó contra su hijo

Claudia Sbabo fue la primera en declarar ante el fiscal Pollicita. Ahora se encuentra prestando su palabra la jubilada Beatriz Viegas.

Este miércoles por la mañana, se movilizaron hacia los Tribunales de Comodoro Py las jubiladas que le vendieron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el departamento en el que vive en el barrio porteño de Caballito. Una de ellas desconoció los "detalles de la operación" y apuntó contra su hijo.

Beatriz Viegas y Claudia Sbabo son quienes aceptaron postergar el cobro de 200.000 dólares como parte de la operación, que puso en la lupa al jefe de Gabinete y es investigado ahora por presunto enriquecimiento ilícito.

Pasadas las 7 de la mañana, Sbababo ingresó a declarar ante el fiscal Gerardo Pollicita e indicó que no recordaba los detalles de la operación , de la que se encargó su hijastro Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo , hijo de Viegas.

La mujer afirmó que confiaba en Feijoo, que este conocía a Adorni y que además la había asesorado en otras operaciones inmobiliarias.

El dinero con el que compró el departamento de Caballito provenía de sus ahorros, según dijo una fuente al tanto de la declaración a La Nación.

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