La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su esposa para investigar todos su movimientos

El juez federal Ariel Lijo ordenó acceder a todos los movimientos financieros del jefe de Gabinete y su mujer para analizar cuentas, tarjetas, inversiones y operaciones.

La Justicia dispuso levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y de su esposa en el marco de la causa que investiga su evolución patrimonial y posibles irregularidades financieras.

La medida fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo , quien busca contar con un detalle completo de las cuentas, tarjetas de crédito, inversiones y movimientos económicos del funcionario y su entorno familiar.

La decisión judicial apunta a profundizar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y reconstruir el circuito de dinero para determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados y las operaciones patrimoniales realizadas por el jefe de Gabinete y su esposa. Según la resolución, el acceso a la información financiera permitirá analizar en profundidad todos los movimientos económicos vinculados a la pareja.

El objetivo de la medida judicial

El levantamiento del secreto fiscal y bancario busca que el juzgado pueda revisar en detalle la actividad financiera de Adorni y su esposa, incluyendo cuentas bancarias, consumos con tarjetas, inversiones, transferencias y cualquier operación que resulte relevante para el expediente.

El juez pretende reunir elementos que permitan esclarecer la evolución patrimonial del funcionario y establecer si hubo operaciones que no puedan justificarse con los ingresos declarados. La medida forma parte de una serie de disposiciones orientadas a avanzar en la investigación y obtener pruebas concretas sobre la situación económica del jefe de Gabinete.

Investigación por enriquecimiento ilícito

La causa judicial se centra en determinar si el patrimonio de Adorni y su entorno familiar presenta inconsistencias o movimientos financieros que requieran explicaciones ante la Justicia. En ese contexto, el levantamiento del secreto fiscal y bancario se considera una herramienta clave para acceder a documentación sensible que habitualmente está protegida.

El análisis de la información permitirá al juzgado reconstruir operaciones económicas, verificar el origen de los fondos y detectar eventuales irregularidades, en una investigación que continúa en etapa de recolección de pruebas.

Una causa que sigue avanzando

Con esta decisión, la Justicia busca profundizar el seguimiento de los movimientos económicos del jefe de Gabinete y su esposa, en un expediente que continúa en desarrollo y que podría incorporar nuevas medidas en función de la información que surja del análisis financiero.

El levantamiento del secreto fiscal y bancario representa un paso clave en la investigación, ya que permitirá a los investigadores acceder a datos detallados sobre la actividad económica del funcionario y avanzar en la determinación de posibles responsabilidades judiciales.