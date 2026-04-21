Un torero recibió una brutal cornada y está grave: la impactante herida que sufrió

El hombre debió ser intervenido de urgencia tras recibir una embestida. Se conocieron las imágenes del ataque en plena corrida.

En el video se ve cómo el animal lo arrolló y lo lanzó al suelo antes de atacarlo nuevamente.

Un famoso torero español, José Antonio Morante Camacho, conocido como "Morante de la Puebla", tuvo que ser operado de urgencia luego de una corrida de toros en una plaza de Sevilla , en la que recibió una fuerte embestida y cornada que le perforó el recto.

Morante se encontraba en plena corrida en la plaza de la Maestranza, ubocada en el barrio español del Arenal de Sevilla, Andalucía. En un video que comenzó a circular por redes sociales, se ve como el animal lo arrolló y lo lanzó al suelo antes de atacarlo nuevamente.

Fue en ese momento que el torero quedó dolorido en el suelo mientras el animal lo pisoteaba en la zona lumbar, al tiempo que él se llevaba la mano izquierda al glúteo donde aparecía un agujero pequeño en la taleguilla -calzón que forma parte del traje usado en la lidia por los toreros-.

Rápidamente el español, conocido como "El diestro", fue cargado por sus ayudantes hasta la enfermería. Debió ser operado de inmediato durante dos horas debido a la gravedad del cuadro. El parte médico indicó que la cornada fue “muy grave”.

Un famoso torero español fue corneado en Sevilla y está muy grave

Los impactantes detalles del parte médico del torero

El doctor Octavio Mulet, responsable de la intervención, explicó que el paciente ingresó dolorido pero estable y advirtió que "este tipo de percances son complicados". Además, señaló que habrá que esperar al menos diez días para evaluar la evolución de la herida.

El parte médico detalló que 2el Diestro de La Puebla" había sufrido una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm".

La cirugía consistió en un lavado de la herida y la reparación del daño interno, incluyendo la reconstrucción de la pared rectal y del aparato esfinteriano. También se colocó un drenaje en la zona afectada.

torero sevilla (1)

"La cornada que más me ha dolido"

En tanto el torero sevillano, en diálogo con el diario El Mundo reveló que fue "la cornada que más me ha dolido" de toda su carrera. Todavía se encuentra internado en un hospital de Sevilla y pasó de una habitación UCI a una normal.

"Tenía un dolor inmenso y además muchísimo miedo porque vi que el toro me había cogido con todo su peso y pensaba que estaba sangrando pero cuando llegué a la enfermería y vi que el sangrado era poco me relajé bastante", detalló sobre el momento del accidente.

Sobre las consecuencias inmediatas que significa la brutal cornada que recibió, dijo que "tendré que estar unos días así, con nulo alimento" e indicó que deberán darle alimentación parenteral. "Me la van a poner ahora; nunca me la había puesto pero dicen que es como un catéter que te lleva a la vena más gruesa para que te entre el alimento mucho mejor", agregó.

torero herido Sevilla

No es la primera vez que el torero sufre una lesión de esta gravedad. En agosto de 2025, durante las Fiestas de la Peregrina de Pontevedra, recibió una cornada en el muslo derecho con desgarro del abductor.

A este antecedente se suma el de agosto de 2013, cuando otra cornada en el muslo izquierdo le provocó severos destrozos musculares.