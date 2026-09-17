El jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia reveló que existen "indicios claros en esa dirección", pero aclaró que aún no hay conclusiones y siguen investigando.

La muerte del nene de 9 años que cayó de una torre: "Pudo ser una decisión predeterminada".

La investigación por la muerte de un nene de 9 años que cayó desde el séptimo piso de uno de las torres de un conocido complejo habitacional de Comodoro Rivadavia , en Chubut , sigue abierta, pero la Fiscalía ya trabaja sobre una hipótesis que cobra fuerza: que la caída no haya sido un accidente , sino producto de una “ decisión predeterminada” .

Igualmente, desde el Ministerio Público remarcan que todavía no hay nada confirmado y que la causa continúa en plena investigación para poder establecer con certeza que pasó en la tarde del 7 de septiembre de 2026 , minutos después de que el niño volvió de la escuela y estaba en el departamento al cuidado de su niñera.

Las declaraciones se conocen diez días de una tragedia que conmocionó a la ciudad petrolera de Chubut y tuvo relevancia a nivel nacional.

Según se supo poco después por el testimonio de una maestra que lo había tenido como alumno en sus primeros años de escuela, el niño era criado por su padre en soledad, quien para poder trabajar contaba con la ayuda de una cuidadora que era la misma hacía tiempó.

La docente contó que a los 6 años el nene se había enterado de una situación trágica con su hermano mayor, algo que afectaba frecuentemente su ánimo, aunque poco a poco, con ayuda y acompañamiento, había ido superando las dificultades.

Qué dijo el fiscal

El jefe de Fiscales de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, habló del caso este jueves 17 de septiembre y dio detalles sobre el estado de la causa.

De todos modos, enfatizó que todavía falta avanzar sobre distintos elementos antes de arribar a una conclusión.

"Hay un equipo fiscal asignado para determinar las circunstancias de muerte. Hay varias hipótesis que han trascendido en los medios locales, incluso medios nacionales, y estamos tratando de establecer qué fue lo que sucedió", señaló Olazába en diálogo con ADNSUR.

Cristian Olazábal, jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia.

Consultado puntualmente sobre la posibilidad de que no se haya tratado de un hecho accidental, el fiscal confirmó que existen indicios en esa dirección, aunque pidió cautela.

"Si bien hay indicios claros de que podría haber sido una decisión predeterminada, nosotros tenemos que evaluar y determinar si hubo un factor o hubo injerencia de terceras personas en este desenlace fatal".

De esta manera, la Justicia busca determinar no solo qué ocurrió con el menor dentro del departamento antes de la caída, sino también si existió algún tipo de intervención externa que haya tenido incidencia en el desenlace.

En qué se enfoca la investigación

Según precisó el jefe de fiscales de Comodoro, la causa está concentrada actualmente en dos aspectos considerados centrales.

Por un lado, la extracción de información de celulares y otros dispositivos y el relevamiento del entorno familiar del menor.

Esos elementos se suman al resto de las actuaciones realizadas desde el momento del hecho, con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia de los acontecimientos.

Qué pasa con la niñera

Uno de los interrogantes que surgieron desde el inicio de la causa estuvo relacionado con la mujer de 39 años que se encontraba al cuidado del chico al momento de la tragedia.

La niñera fue demorada horas después del hecho y trasladada a la Comisaría Primera, y recuperó la libertad tras permanecer más de cinco horas detenida.

Tanto su teléfono como el dispositivo del menor fueron secuestrados y ahora forman parte de la investigación.

El complejo Las Torres, en Comodoro Rivadavia, Chubut. ADNSUR

Olazábal aclaró que, si bien la mujer continúa vinculada a la causa, los indicios reunidos hasta el momento no la ubican como responsable de una eventual negligencia.

"Todos los indicios relevados en la escena parecieran no colocarla a ella como con algún grado de reproche a título de negligencia", aseguró.

Y agregó: "Pareciera ser otro el escenario y estamos trabajando en eso".

La tarde de la tragedia

El hecho ocurrió el lunes 7 de septiembre, cuando el chico cayó desde una ventana del séptimo piso de la Torre III del complejo Las Torres.

El menor impactó contra el toldo de un kiosco ubicado dentro del predio y enseguida vecinos que advirtieron lo sucedido pidieron ayuda.

Rápidamente llegaron los servicios de emergencia. El menor fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde poco después se confirmó su fallecimiento.