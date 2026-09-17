Entre los dos clanes hay una larga historia que suma al menos seis asesinatos. El juicio había sido suspendido porque mataron a un testigo.

Guerra de mafias en Chubut: condenan por homicidio al integrante de una familia y se teme por las represalias.

En medio de un imponente operativo de seguridad, un jurado popular declaró culpable a Agustín Vera por el homicidio de Matías Nieves , ocurrido el 24 de enero de 2025 en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Los apellidos del condenado y la víctima no son desconocidos para los comodorenses. Se trata de integrantes de dos familias vinculadas al delito y a varias muertes en la ciudad petrolera.

A la vez, la sentencia judicial a la que se llegó por decisión unánime de los jurados, despierta preocupación debido a los antecedentes que vinculan a los Vera y los Nieves.

Gobernador de Chubut: "Los quiero presos"

El enfrentamiento entre las familias arrastra un historial en el que ya se cuentan al menos seis homicidios, que podrían ser más.

Hasta el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, se involucró en la situación y, en abril pasado, pidió: “A los Vera y los Nieves los quiero presos”.

Matías Nieves, asesinado en enero de 2025 en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Fue después de que mataron a Rodrigo Nieves, un hermano de Matías, y a Agustina Asencio, una joven de 24 años que circunstancialmente estaba con él pero se comprobó que no tenía relación alguna con el resto de la familia ni con las actividades delictivas.

En aquel momento, Rodrigo estaba por declarar como testigo precisamente en la causa contra Agustín Vera, lo que llevó al juez penal Mariano Nicosia a suspenderlo hasta ahora cuando, después de tres días de audiencias, se llegó al veredicto de culpabilidad.

Juicio y castigo

El juicio se desarrolló bajo fuerte custodia policial en el Juzgado Penal del barrio Roca, de Comodoro Rivadavia, con Agustín Vera como único imputado.

Tras los últimos testimonios y las instrucciones del juez Nicosia a los integrantes del jurado, se produjo la deliberación previa a declarar a Vera partícipe necesario en el homicidio.

Rodrigo Nieves: lo mataron antes de que declarara en el juicio.

La próxima instancia será la audiencia de cesura, todavía sin fecha determinada, en la que el juez deberá establecer la pena que deberá cumplir Vera.

Comodoro Rivadavia: el crimen de Matías Nieves

El crimen que se juzgó ocurrió el 24 de enero de 2025. Matías Nieves estaba dentro de su auto, un Ford Fiesta azul, estacionado junto a un local nocturno, cuando otro vehículo se detuvo a su lado. Le dispararon siete tiros de los cuales cinco dieron en el blanco y al menos uno en su cabeza, matándolo instantáneamente.

Agustín Vera fue arrestado poco después tras un intento de fuga hacia Trelew.

Una década de violencia

La seguidilla de enfrentamientos y crímenes entre ambas familias registra la primera muerte mucho antes, el 15 de diciembre de 2016.

Ese día, Jonathan Vera fue ejecutado de un disparo en la nuca, luego de un ataque a balazos en el barrio San Martín, frente a la vivienda de integrantes de la familia Nieves.

Las circunstancias de la muerte incluyeron un detalle que luego se repetiría más de una vez: los asesinos balearon el auto donde iba Jonathan, acompañando a su hermano Cristian Vera.

Detenciones tras el crimen de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio.

Por el hecho fueron detenidos e imputados Matías Nieves y su hermano Rodrigo, que por entonces era menor de edad. Los dos resultaron absueltos por falta de pruebas en su contra.

Rodrigo Nieves sí fue condenado en 2020 por otro asesinato, ocurrido poco más de dos años después.

El 3 de enero de 2019 mató al mecánico Jorge Feliciano Olivera. Según se acreditó en la causa, llegó al taller de Olivera a bordo de un Peugeot 206, se detuvo y, desde el interior del vehículo, efectuó al menos tres disparos de los cuales uno dio en la cabeza de la víctima.

La condena fue a 11 años de prisión pero menos de seis años después del homicidio, Rodrigo ya estaba en libertad.

Los últimos episodios violentos

Más cerca en el tiempo, en 2025 se produjo primero el homicidio de Matías Nieves -también asesinado dentro de su auto, como antes Jonathan Vera y después Rodrigo Nieves-, y el 27 de febrero, el de Jorge David Nieves, ejecutado de un disparo en la cabeza en el barrio Quirno Costa.

El último crimen registrado hasta ahora fue el de Rodrigo Nieves, en abril de 2026, pero el número podría haber sido mayor.

Vanesa Ulloa, la madre de Agustín Vera, se encuentra actualmente bajo prisión preventiva domiciliaria tras haber liderado un ataque a balazos a integrantes de la familia Nieves en octubre de 2025, frente a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, minutos antes de que comenzara el juicio por el crimen de Matías.