La norma impulsada por el gobernador Ignacio Torres aplica fundamentalmente a las zonas de Camarones y Caleta Córdova. Respaldos y reparos.

Aprobaron una nueva ley de pesca artesanal en Chubut que amplía el alcance de los permisos.

Después de un largo debate en el recinto y con cuestionamientos de algunos bloques de la oposición, la Legislatura del Chubut aprobó este jueves 1 de octubre el nuevo régimen que regula los permisos de pesca artesanal en la provincia.

Los dos puntos fundamentales de la nueva ley tienen que ver con el límite máximo de captura autorizada en cada salida, que se triplica, y el movimiento de permisos entre las zonas de Camarones y Caleta Córdova -dos puertos de pesca artesanal situados a unos 250 kilómetros de distancia entre sí-, que a partir de ahora se podrá realizar, bajo ciertas condiciones.

La normativa enviada al cuerpo legislativo por el gobierno de Ignacio Torres y aprobada este jueves estableció un tope de 450 cajones por salida para la pesca artesanal, en lugar del de 150 cajones que regía hasta ahora.

En cuanto al traslado de permisos entre las zonas III y IV de Chubut -Camarones y Caleta Córdova-, queda habilitado con una condición de permanencia mínima de cinco años: quienes trasladen su permiso de pesca de una localidad a otra deberán mantenerla allí por lo menos esa cantidad de tiempo.

“Durante ese plazo -indica la ley- no podrá autorizarse un nuevo cambio, salvo caso fortuito, fuerza mayor o emergencia pesquera declarada, debidamente acreditados”.

Chubut: cambios en la pesca artesanal en Caleta Córdova y Camarones.

El plazo de cinco años regirá también para los permisos nuevos, antes de que pueda solicitarse un traslado.

En caso de pedir un cambio de zona, no se emitirá un nuevo permiso sino que se mantendrá el vigente, con las condiciones que tuviera hasta ese momento.

En relación con los límites de captura, la ley los vincula a la capacidad de almacenamiento de cada embarcación, con el techo de 450 cajones por salida.

Cuestionamientos a la pesca de arrastre

Según sostuvo el diputado Emanuel Fernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Ambiente de la cámara, el volumen máximo se determinó para dar «un margen razonable de rentabilidad sin comprometer el esfuerzo pesquero».

La medida fue celebrada por la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, aliada del gobierno de Torres.

La jefa municipal y concejales del distrito estuvieron en la sesión y respaldaron el proyecto.

“Representa la posibilidad de comenzar a recuperar una actividad profundamente vinculada con nuestra identidad, nuestra historia y nuestras posibilidades de desarrollo: la pesca», indicaron en una nota leída durante el debate.

Para Camarones, puntualmente (Zona III), el proyecto aprobado habilita la posibilidad de realizar la pesca artesanal con redes (pesca de arrastre) además de la pesca “de espera”, permiso que ya regía en otras zonas de la costa chubutense.

En cuanto a los principales cuestionamientos, la diputada Tatiana Goic también sostuvo que no había garantías “de que no se va a estresar la zona al pasar de 150 a 450 cajones".

Por su parte, el diputado Juan Aquino consideró que la habilitación de la pesca de arrastre generará una “apertura hacia la industrialización", y Juan Pais expresó su preocupación respecto del impacto social y laboral que puede tener en Comodoro Rivadavia la posibilidad de trasladar permisos del puerto comodorense de Caleta Córdova a Camarones.