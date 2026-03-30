Multa inédita a un pesquero que operaba ilegalmente en el mar argentino: $1.262 millones

El barco con bandera de Vanuatu fue detectado en enero cerca de Bahía Camarones, frente a las costas de Chubut . No es el único caso en esa zona de exclusión.

El Bao Feng fue captado en aguas argentinas el 10 de enero de 2026.

Un buque pesquero de bandera de Vanuatu, un país insular del Pacífico cercano a Australia, quedó en el centro de una causa por pesca ilegal frente a las costas de Chubut y terminó con una sanción económica sin precedentes: el Estado nacional le impuso una multa de $1.262 millones , a la que se suman gastos operativos por encima de los $799 mil .

El barco involucrado es el Bao Feng . Fue detectado el 10 de enero por la Prefectura Naval Argentina mientras operaba en las inmediaciones de Bahía Camarones , dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país.

Los sistemas de monitoreo electrónico registraron que la embarcación navegaba a velocidades inferiores a los 6 nudos y realizaba maniobras propias de la pesca de arrastre.

Con la evidencia reunida a través de esos sistemas, las autoridades abrieron un sumario en ausencia, una figura que permite avanzar en el proceso sancionatorio aunque el buque no esté presente en aguas argentinas al momento de la instrucción. Fue ese mecanismo el que habilitó la aplicación de la sanción económica.

El prefecto general Fernando Dos Santos, director de Policía de Seguridad de la Navegación, precisó en diálogo con Radio Chubut que el Bao Feng navegó durante casi una hora y media a una velocidad compatible con tareas de arrastre.

El responsable de la vigilancia en aguas nacionales descartó, además, que la incursión haya sido producto de un error.

Pesca ilegal en el mar argentino - barco Bao Feng multado

Cuando las autoridades confirmaron la infracción, el buque ya se encontraba de regreso en aguas internacionales y fuera del territorio nacional, según precisó.

Pero el episodio no quedó ahí. En días posteriores, el mismo pesquero volvió a ser detectado en situación irregular en la misma zona, lo que profundizó las sospechas sobre una conducta reiterada.

Bahía Camarones: una zona de alta presión pesquera

Bahía Camarones es un área de elevada productividad pesquera, lo que la convierte en un punto de interés permanente tanto para la flota nacional como para embarcaciones extranjeras. Las incursiones en aguas argentinas suelen asociarse a flotas asiáticas, que con frecuencia son registradas por satélite iluminando la noche en el límite de la ZEE.

El del barco de Vanuatu no fue un caso aislado en el útlimo verano. Además, otros dos buques fueron identificados con comportamientos similares en la misma zona.

El HAI XING 2 fue localizado cuando navegaba a una velocidad promedio de 4,3 nudos con una permanencia prolongada en el sector, patrón que resulta consistente con actividad pesquera no autorizada.

Por su parte, el BAO WIN mostró desplazamientos mínimos y maniobras reiteradas que también encajan con prácticas extractivas ilegales.

Tres semanas después del primer episodio del Bao Feng, la misma zona fue escenario de un caso que llamó la atención por su origen: esta vez se trataba de un buque de bandera española.

El pesquero español que ignoró una advertencia

El domingo 1° de febrero, la Prefectura Naval Argentina detectó al arrastrero Playa Da Cativa, de bandera de España, realizando presuntas operaciones de pesca ilegal por arrastre dentro de la ZEE argentina, también frente a las costas de Chubut.

La detección se realizó a través del Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica que integra información de múltiples fuentes para el control del tráfico marítimo en tiempo real.

Según los datos registrados por el sistema, el pesquero navegó durante aproximadamente 45 minutos a una velocidad inferior a 4 nudos dentro de aguas jurisdiccionales argentinas.

Barco español pescaba ilegalmente en el mar argentino, frente a Chubut El barco extranjero que navegaba frente a las costas de Chubut a menos de 4 nudos, indicio de que podía estar haciendo pesca por arrastre.

Ese comportamiento, conforme a la normativa vigente, genera automáticamente una presunción de que la embarcación estaba realizando pesca de arrastre, lo que configura una posible violación a la Ley N.º 24.922, el Régimen Federal de Pesca.

Lo que agravó el caso fue que no se trató de una primera advertencia desoída. El jueves 29 de enero, tres días antes de la presunta infracción, la Autoridad Marítima ya había notificado al capitán del Playa Da Cativa que su embarcación se encontraba muy próxima al límite de la ZEE y le indicó la necesidad de mantener un margen de seguridad.

Según se informó en aquel momento, esa notificación fue debidamente recepcionada por el responsable de la nave, por lo que no podía hablarse de una incursión por error.

Hasta el momento, no se ha difundido si hay en proceso algún tipo de multa similar para esta embarcación o alguna de las otras que, como el Bao Feng, incursionaron ilegalmente en aguas nacionales.