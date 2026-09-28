Cambian reglas para la pesca deportiva continental: "Algunas leyes tienen 50 años".

El Ejecutivo de Chubut trabaja en un anteproyecto para actualizar la normativa. Convocatoria a guías, científicos y el sector del turismo.

Tras un encuentro llevado a cabo en la ciudad de Esquel con representantes de todos los sectores relacionados con la pesca deportiva, la Secretaría de Pesca de Chubut confirmó que avanza en el diseño de una nueva Ley de Pesca Continental Deportiva que regule la actividad en la provincia patagónica.

Según se informó, ya se trabaja en un anteproyecto de ley que, antes de ser enviado a la Legislatura de Chubut, será ajustado de acuerdo con las propuestas surgidas en reuniones como la de Esquel , en la que participaron representantes de los sectores académico, científico, turístico y productivo.

El encuentro fue coordinado por el director de Pesca Continental chubutense, Pablo Buono , quien explicó que se trata de actualizar un marco legal que se basa en normas antiguas.

De este modo, buscarán adaptar las reglas a las características actuales de la pesca deportiva, al crecimiento del turismo asociado a la actividad y a las nuevas necesidades de conservación de los ambientes acuáticos.

“Tenemos leyes de 50 años, la mayoría son del año 1976”, indicó Buono.

Encuentro en Esquel para discutir una nueva ley de pesca deportiva en Chubut.

“Algunas ya no son aplicables y la mirada que había en esa época es totalmente distinta con respecto al cuidado de los recursos naturales”, agregó el funcionario.

Los ríos, la preservación y el turismo

Uno de los temas abordados en el cónclave fue el del libre acceso a los ríos. También se analizó el reconocimiento de los guardapescas como autoridad pública y la creación de un Fondo Provincial de Pesca.

Todos estos puntos forman parte de una agenda más amplia que incluye el fortalecimiento de los controles y la protección de los ambientes acuáticos.

Otro aspecto a tomar para la redacción de una nueva ley pasa por el crecimiento que experimentó la pesca deportiva y su impacto sobre las economías locales de Chubut.

La idea de las autoridades provinciales es que la nueva normativa contemple a la actividad como un recurso económico estrechamente relacionado con el turismo y cuya incidencia no se limita exclusivamente a la cordillera, sino que también alcanza a la meseta y otras regiones de la provincia.

En este marco, se trata de regular una cadena económica que incluye guías, alojamientos, comercios, gastronomía y otros servicios vinculados directa o indirectamente con los pescadores.

El camino hacia la Legislatura

De la convocatoria provincial participaron, además de funcionarios públicos, representantes de Esquel y de las localidades de Trevelin y Carrenleufú,

También hubo integrantes de la Asociación de Guías de Pesca, estudiantes de la carrera de Guardafauna Universitario y representaciones científicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica del Conicet (Conicet-CIEMEP).

La reunión contó, además, con la presencia de operadores turísticos, dueños de campos ribereños y trabajadores independientes de la actividad.

Buono adelantó que los encuentros continuarán, en busca de perfeccionar la nueva ley de pesca.

“La participación es importantísima porque esta ley está en formación. Tenemos un anteproyecto, pero hay puntos que traemos a debate y otros que van a aparecer”, completó el director de Pesca Continental de Chubut.