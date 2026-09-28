Le habían dicho que debía quedar en observación, pero se fue a su casa después de que le hicieron unas placas. La Policía confirmó que estaba borracho.

Chocó con la moto, rechazó la atención médica en el hospital y al rato murió.

Un hombre de 36 años falleció horas después de haber protagonizado un fuerte choque con su motocicleta y de haberse retirado, por decisión propia y en contra de las indicaciones médicas, del hospital al que había sido trasladado, en la ciudad de Rawson , provincia de Chubut .

La colisión se había producido alrededor de las 21.30 del sábado 26 de septiembre, en la esquina de Luis Costa y Mariano Moreno, en pleno centro de Rawson, frente al edificio administrativo del Gobierno de la Provincia de Chubut.

El motociclista -que fue identificado como Fernando- circulaba en una pequeña Motomel 110 e impactó contra una camioneta Renault Duster que manejaba otro hombre, de 53 años.

Según las primeras informaciones, la motocicleta, que venía por la derecha, impactó con la camioneta de color blanco.

La colisión motivó la intervención de agentes de la Policía y equipos médicos de emergencia y el hombre fue trasladado hasta el Hospital Sub Zonal Santa Teresita, donde recibió los primeros auxilios y se le realizaron placas y otros estudios.

Hospital Sub Zonal Santa Teresita, de Rawson, Chubut.

De acuerdo con lo que informaron efectivos policiales que participaron en el operativo posterior al choque, el conductor de la Motomel se econtraba en un notorio estado de ebriedad y se mostró alterado durante toda su permanencia en el centro de salud.

En esas condiciones y a pesar de las recomendaciones del personal médico para que permaneciera en observación, decidió retirarse del Hospital Santa Teresita por sus propios medios e irse a su casa.

Un nuevo llamado a la ambulancia

El hospital volvió a recibir un llamado de emergencia alrededor de la una de la mañana de este domingo 27 de septiembre.

La pareja del hombre pidió una ambulancia porque él se había descompensado poco después de haber regresado a su domicilio.

Se dispuso, entonces, un nuevo operativo y volvieron a trasladarlo al Hospital Santa Teresita, donde se confirmó su fallecimiento alrededor de las 1.50 de la madrugada del domingo.

El deceso fue confirmado por el jefe de la Comisaría de Rawson, Daniel Jara, quien informó también que la persona fallecida era oriunda de la capital chubutense.

Le harán la autopsia para determinar las causas

De acuerdo con las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales, se investiga la posibilidad de que el fallecimiento no haya sido provocado directamente por las lesiones sufridas en el choque sino por la fuerte intoxicación alcohólica previa.

Las autoridades judiciales dispusieron que se realice una autopsia para intentar establecer con precisión las causas de la muerte.

La circulación de la noticia en redes sociales generó varias respuestas de vecinos de Rawson cuestionando puntualmente la peligrosidad de la zona -y, puntualmente, de la esquina- en la que se produjo el choque debido a la falta de respeto por las normas de tránsito.

“En esa esquina no se respeta la derecha”, aseguró, por caso, un usuario de Facebook identificado como Víctor Hugo Lazzaroni. En tanto, muchos cuestionaron la falta de controles sugiriendo que “habría que preguntarse por qué hay tantos accidentes en Rawson”.