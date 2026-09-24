La propuesta es de un establecimiento turístico-ecológico junto al mar y el plazo mínimo de permanencia, 25 días. Requisitos y condiciones.

Buscan voluntarios para vivir en un pueblo de la Patagonia, con vivienda y comida: qué hay que hacer

Una estancia en la que se ofrecen servicios turísticos, ubicada en la provincia de Chubut , en la Patagonia argentina, lanzó una convocatoria para reclutar voluntarios que quieran mudarse allí con alojamiento y comida gratis, a cambio de algunas horas diarias de trabajo.

La posibilidad fue ofrecida por un ecoalojamiento situado en la localidad de Camarones , un pueblo pesquero junto a la costa atlántica de Chubut que en los últimos años ha ganado lugar como destino turístico, en especial el vinculado a las actividades marinas.

Según se informa en la plataforma Worldpackers -un sitio global que conecta a anfitriones y viajeros que quieran intercambiar habilidades y trabajo por alojamiento-, quienes lleguen a un acuerdo para ser voluntarios en el establecimiento deberán trabajar un total de 30 horas por semana, distribuidas en seis días y en dos turnos diarios.

A cambio, los que apliquen recibirán el lugar donde dormir, tres comidas diarias, y tendrán un día libre a la semana.

En la propuesta indican que el lugar está ubicado en una estancia histórica de Camarones junto a la costa del Mar Argentino.

Camarones es considerado uno de los "Pueblos Auténticos" de Chubut: está a 250 kilómetros de Trelew o Comodoro Rivadavia.

Detallan que el emprendimiento cuenta con una reserva de fauna marina y que el predio también tiene una huerta biodinámica, gallinas y un viñedo muy cercano a la costa.

Qué hacen los voluntarios

La tarea que se les exigirá a los voluntarios durante el día estará distribuida en dos turnos. Serán cinco horas diarias de trabajo: dos por la mañana y otras tres por la tarde.

Con un día libre por semana, esas cinco horas completan las 30 semanales solicitadas en la publicación.

En cuanto a las actividades que deberán ser realizadas, algunas de las que se detallan son las siguientes:

Ayudar en la preparación y el servicio de comidas.

Cuidar animales.

Colaborar con reparaciones y trabajos de construcción.

Sembrar, cosechar y realizar distintas tareas en la huerta y el campo.

A cambio de estos trabajos, además del alojamiento gratuito, el programa de voluntariado ofrece desayuno, almuerzo y cena todos los días.

También incluye el acceso a una cocina equipada y al lavadero, el uso de bicicletas, y la posibilidad de realizar excursiones y otras actividades recreativas sin costo.

Quiénes pueden postularse

El abanico de posibles postulantes es amplio: el voluntariado está dirigido a personas de entre 22 y 60 años y no exige un nivel avanzado de idiomas.

Además, la propuesta está abierta a viajeros solos, parejas o dos personas que deseen realizar juntas la experiencia de trabajar en un pueblo de la Patagonia.

El plazo mínimo de permanencia en el ecoalojamiento es de 25 días y el máximo, de dos meses.

La postulación y el contacto con los propietarios del establecimiento debe realizarse a través de Worldpackers.

Según la plataforma, la búsqueda apunta a voluntarios que tengan disponibilidad en los próximos meses.

Algo a tener en cuenta es que los pasajes para llegar hasta Chubut, los traslados internos y seguros de viaje no están incluidos y deberán ser costeados por los propios postulantes.