Buscan voluntarios para vivir en un pueblo de la Patagonia, con vivienda y comida: qué hay que hacer

La propuesta es de un establecimiento turístico-ecológico junto al mar y el plazo mínimo de permanencia, 25 días. Requisitos y condiciones.
Una estancia en la que se ofrecen servicios turísticos, ubicada en la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina, lanzó una convocatoria para reclutar voluntarios que quieran mudarse allí con alojamiento y comida gratis, a cambio de algunas horas diarias de trabajo.
La posibilidad fue ofrecida por un ecoalojamiento situado en la localidad de Camarones, un pueblo pesquero junto a la costa atlántica de Chubut que en los últimos años ha ganado lugar como destino turístico, en especial el vinculado a las actividades marinas.
Cómo es el lugar en Camarones
Según se informa en la plataforma Worldpackers -un sitio global que conecta a anfitriones y viajeros que quieran intercambiar habilidades y trabajo por alojamiento-, quienes lleguen a un acuerdo para ser voluntarios en el establecimiento deberán trabajar un total de 30 horas por semana, distribuidas en seis días y en dos turnos diarios.
A cambio, los que apliquen recibirán el lugar donde dormir, tres comidas diarias, y tendrán un día libre a la semana.
En la propuesta indican que el lugar está ubicado en una estancia histórica de Camarones junto a la costa del Mar Argentino.
Detallan que el emprendimiento cuenta con una reserva de fauna marina y que el predio también tiene una huerta biodinámica, gallinas y un viñedo muy cercano a la costa.
Qué hacen los voluntarios
La tarea que se les exigirá a los voluntarios durante el día estará distribuida en dos turnos. Serán cinco horas diarias de trabajo: dos por la mañana y otras tres por la tarde.
Con un día libre por semana, esas cinco horas completan las 30 semanales solicitadas en la publicación.
En cuanto a las actividades que deberán ser realizadas, algunas de las que se detallan son las siguientes:
- Ayudar en la preparación y el servicio de comidas.
- Cuidar animales.
- Colaborar con reparaciones y trabajos de construcción.
- Sembrar, cosechar y realizar distintas tareas en la huerta y el campo.
A cambio de estos trabajos, además del alojamiento gratuito, el programa de voluntariado ofrece desayuno, almuerzo y cena todos los días.
También incluye el acceso a una cocina equipada y al lavadero, el uso de bicicletas, y la posibilidad de realizar excursiones y otras actividades recreativas sin costo.
Quiénes pueden postularse
El abanico de posibles postulantes es amplio: el voluntariado está dirigido a personas de entre 22 y 60 años y no exige un nivel avanzado de idiomas.
Además, la propuesta está abierta a viajeros solos, parejas o dos personas que deseen realizar juntas la experiencia de trabajar en un pueblo de la Patagonia.
El plazo mínimo de permanencia en el ecoalojamiento es de 25 días y el máximo, de dos meses.
La postulación y el contacto con los propietarios del establecimiento debe realizarse a través de Worldpackers.
Según la plataforma, la búsqueda apunta a voluntarios que tengan disponibilidad en los próximos meses.
Algo a tener en cuenta es que los pasajes para llegar hasta Chubut, los traslados internos y seguros de viaje no están incluidos y deberán ser costeados por los propios postulantes.
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