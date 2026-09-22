El "Día sin Alcohol" regirá las 24 horas del 3 de octubre de 2026. Lo impulsó la familia de una joven madre que murió en un accidente vial.

Una ciudad turística de La Patagonia se prepara para su primer día con ley seca (foto ilustrativa).

La ciudad de Lago Puelo , en la comarca andina de Chubut , tendrá su primer Día Municipal Sin Alcohol el próximo sábado 3 de octubre de 2026.

Durante las 24 horas de la jornada quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todo el ejido urbano de la villa turística, en el marco de una iniciativa que busca prevenir el consumo problemático de alcohol y promover la seguridad vial .

La iniciativa surgió a partir de un pedido de los familiares de María Laura Romano, una mujer de 34 años que el 5 de octubre de 2025 murió en un choque frontal .

La víctima circulaba junto a su hija pequeña en un Fiat Uno cuando fue embestida por un Nissan Sentra que avanzaba en sentido contrario.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 16, a la altura del kilómetro 13, en inmediaciones del Callejón Chucao, en Villa del Lago, alrededor de las 9:10 de la mañana.

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía en una audiencia judicial, la conductora del otro vehículo habría perdido el control, se cruzó de carril y terminó impactando de frente contra el auto en el que viajaban madre e hija.

La investigación determinó además que esa joven circulaba sin autorización para manejar el vehículo y llevaba a otras tres personas como acompañantes.

Alcoholemia positiva

Como consecuencia del choque, la mujer murió en el acto.

Su hija sobrevivió, aunque con fracturas en ambas muñecas y en la tibia izquierda, además de hematomas.

Una de las jóvenes que viajaba en el otro vehículo también resultó con heridas graves.

Laura Romano Abrea iba al volante del Fiat Uno blanco cuando chocó de atrás al Nissan Sentra inexplicabnlemente detenido en medio del camino a Lago Puelo. Ella murió en el acto y su hijita sufrió múltiples fracturas.

Un dato complicaba la situación de las ocupantes del vehículo: tres de las cuatro dieron resultado positivo en el control de alcoholemia.

Dolor, conmoción y reclamos

La muerte de Laura generó conmoción en Lago Puelo, donde era conocida como una madre trabajadora y dedicada a su hija.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y de reclamos pidiendo más controles de alcoholemia y mayor presencia policial en las rutas, sobre todo durante los fines de semana.

"No alcanza con hacer controles en el Paralelo. Puelo es chico, pero es grande", expresaron vecinos que exigen justicia y prevención para evitar que se repitan estas tragedias.

A partir de su pérdida, la familia impulsó la creación de una jornada que mantuviera viva la memoria de lo ocurrido y que, al mismo tiempo, sirviera para concientizar sobre las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol.

La propuesta avanzó por la vía institucional hasta convertirse en una ordenanza municipal.

Qué establece la ordenanza en Lago Puelo

La normativa fue aprobada por el Concejo Deliberante de Lago Puelo el 13 de noviembre de 2025, bajo el número de Ordenanza Municipal 148/25.

Establece que, durante el Día Municipal Sin Alcohol, quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todo el ejido urbano, con sanciones para los comercios que incumplan la disposición.

La restricción no es la única medida prevista para esa jornada.

La ordenanza también contempla la organización de actividades educativas, comunitarias y de concientización vinculadas al consumo abusivo de alcohol, la prevención y la seguridad vial.

Concientización con participación de la comunidad

Para el desarrollo de esas actividades se prevé la participación de organismos provinciales y nacionales, instituciones educativas, el hospital local, organizaciones sociales, culturales y deportivas, comercios y medios de comunicación de la zona.

El flyer con el que se comunica la medida recuerda a la joven madre que murió en un accidente vial en Lago Puelo.

Con la llegada de octubre, el primer sábado del mes quedará establecido de manera oficial como una jornada municipal orientada a la prevención y la concientización, en un intento por transformar una fecha de dolor en una instancia de reflexión colectiva.

Lago Puelo se suma así a otros lugares de la comarca andina que tienen algún tipo de “ley seca”.

Una política que se expande en la Comarca Andina

La vecina El Bolsón, cruzando el límite con Río Negro, es una de las pioneras. Desde 2013 cuenta con una jornada sin venta de alcohol, también vinculada al aniversario de un accidente vial.

En tanto la pequeña localidad de El Hoyo, en la zona de Esquel, también estableció una jornada sin alcohol.

San Carlos de Bariloche, en tanto, realiza una “Noche sin Alcohol”, respaldada por la Ordenanza N.º 2064-CM-10, con restricciones a la venta y consumo, controles e iniciativas de concientización

Además de estas disposiciones locales, todos los 15 de noviembre se conmemora a nivel nacional El Día Mundial Sin Alcohol, una fecha de concientización promovida por la OMS y que habitualmente es difundida por organismos nacionales.

Sin embargo, no implica por sí misma una “ley seca” ni obliga a los municipios argentinos a prohibir la venta de alcohol.