Caso Ángel López: la madrastra contó cómo protegen a la psicóloga denunciada tras la muerte del nene.

En un video, acusó al municipio de Comodoro Rivadavia de cuidarle las espaldas. Cuándo empieza el juicio por la muerte del nene de 4 años.

La madrastra de Ángel López , el nene de 4 años que murió en abril pasado en Chubut tras una presunta situación de maltrato, denunció que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia protege a Jennifer Leiva , la psicóloga que avaló que el pequeño conviviera con su madre, Mariela Altamirano, y la pareja de ésta, Kevin Michel González.

Altamirano y González están detenidos desde el 15 de abril pasados e imputados en la causa por la muerte del niño.

Leiva, en tanto, fue denunciada penalmente por Luis López -el papá de Ángel- y Lorena Andrade, su madrastra, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia de la madrastra de Ángel

Ahora, Andrade difundió en sus redes sociales un video en el que lee un memorándum que, según asegura, le llegó desde la Secretaría de Recursos Humanos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, fechado hace una semana y que dispone el traslado de la psicóloga a tareas administrativas.

Jennifer Leiva, la psicóloga que actuó en la revinculación de Ángel López con su mamá.

“Me acabo de enterar que hicieron un memorándum, algo que sea rápido y efectivo, con instrucciones concretas. Rapidito para ella”, indicó Lorena en el video.

“Nosotros seguimos esperando los tiempos de la justicia”, agregó, y hace referencia también a “las burlas que hace la defensa de los asesinos”.

“Nosotros debemos esperar, pero a Leiva Jennifer, la psicóloga que entregó a Ángel y que se burló siempre de nosotros, le da soluciones rápidas la Municipalidad de Comodoro”, reclamó la mujer que convivió con Ángel y su padre hasta que el área de Familia comodorense dispuso su revinculación con Altamirano.

"No se van a salvar"

“Me acaba de llegar un memorándum de la Secretaría de Recursos Humanos”, afirmó Andrade.

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El texto que lee en el video dice: "Asunto: traslado en comisión de servicio a Jennifer Gisel Leiva. A partir del 14 de septiembre de 2026, la agente indicada comenzará a cumplir funciones administrativas en el ámbito de la Dirección de Seguros de Recursos Humanos".

Lorena remarcó el hecho de que quienes avalaron la restitución de Ángel a su mamá no estarían siendo responsabilizados.

Ángel López falleció en abril pasado en Comodoro Rivadavia, Chubut.

"No se van a salvar porque son los principales culpables de que hoy Ángel esté en un cajón. Asesinaron a una criatura de 4 años y apoyan a quien debe estar detrás de las rejas”, expresó.

También le apuntó al Ministerio Público Fiscal de Chubut y a Martín Cárcamo, el fiscal a cargo de la acusación contra Leiva.

"El fiscal que tiene a cargo la causa (de Leiva)... No le hemos vuelto a ver la cara. Quien debe estar encargándose de que esta mujer no trabaje en ningún lado", cuestionó.

La última pericia y el juicio por Ángel

Mientras tanto, la causa por la muerte de Ángel continúa abierta y demorada.

En principio, el cierre de la investigación fue fijado para el próximo 14 de octubre. No obstante, se estableció para el 21 de octubre la fecha de la pericia que realizará el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pedido de los abogados de Altamirano y González, quienes cuestionaron las pericias realizadas hasta el momento.

Los plazos del juicio por la muerte de Ángel -quien el 15 de abril pasado falleció en el Hospital Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia, presuntamente a causa de golpes recibidos- también fueron objetados por su papá, que en una reciente movilización comparó los tiempos de esta causa con los de la que involucra a la psicóloga Leiva y dijo “lamentablemente se manejan para una cosa rápido, pero para otras cosas lo hacen estirar”.