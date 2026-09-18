La habían destituido, pero tras ser penalmente sobreseída, logró dejar sin efecto la decisión y recuperó el cargo. Los argumentos del pedido que concedió.

La jueza que fue filmada a los besos con un preso ahora extendió los recreos de los detenidos en una comisaría.

La jueza de Ejecución subrogante Mariel Suárez ordenó ampliar de manera progresiva las horas de recreo de los internos alojados en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia , en Chubut , que hasta ahora permanecían fuera de sus celdas apenas una hora por día.

La decisión llegó tras el reclamo de seis presos y la intervención de la Defensa Pública en su representación.

Los internos sostuvieron en su presentación que el tiempo disponible no alcanzaba para realizar tareas de aseo, limpieza y esparcimiento.

A partir de ese planteo se convocó a una audiencia en la Oficina Judicial, de la que participaron representantes de la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad de Chubut, autoridades policiales, la Defensa Pública y cuatro de los reclusos.

En ese encuentro se acordó comenzar con una extensión gradual del horario.

Quienes actualmente cuentan con una hora de recreo, por ejemplo entre las 16 y las 17, podrían llegar a permanecer fuera de sus celdas desde las 16 hasta las 22, siempre según las características y condiciones de cada interno.

El fundamento: evitar el hacinamiento

El abogado de la Defensa Pública, Julián Pulgar, explicó que la Ley de Ejecución contempla períodos específicos destinados al aseo, la limpieza, las visitas y el esparcimiento de las personas privadas de su libertad.

Señaló que en la Seccional Sexta esas condiciones no se estaban cumpliendo, debido a la falta de recursos y a dificultades de convivencia entre algunos de los detenidos, según los argumentos expuestos por los propios policías a cargo de los calabozos.

La Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

La medida busca evitar que los internos permanezcan prácticamente todo el día encerrados en celdas de aproximadamente 3 por 4 metros.

"Las cárceles no son para castigo, uno lo que busca es la resocialización", sostuvo Pulgar para sintetizar los fundamentos del planteo.

El escándalo de la jueza en 2021

La medida volvió a poner bajo la lupa a Mariel Suárez, una magistrada que ya había tenido fuerte exposición pública por otro episodio dentro del sistema penitenciario de Chubut.

A fines de diciembre de 2021, cámaras de seguridad del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew registraron una visita de la jueza al detenido Cristian Omar "Mai" Bustos, condenado por dos homicidios, entre ellos el de su hijastro, un bebé de apenas de nueve meses.

Las imágenes, difundidas semanas después, mostraban contacto físico y un aparente beso entre ambos, y derivaron en una denuncia, una investigación administrativa y un proceso de jury.

En noviembre de 2023, un Tribunal de Enjuiciamiento destituyó a Suárez por mayoría, al considerar que no había sido imparcial en el juicio en el que ella misma había condenado a Bustos.

La jueza Mariel Suárez y el doble homicida Cristian Bustos.

Además, consideraron que había mentido para ausentarse de una audiencia que debía presidir en Comodoro Rivadavia, y en cambio permanecer en Trelew y hacer la visita al centro penitenciario. Dijo que tenía fiebre.

“Eticamente reprochable”

En junio de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anuló esa sentencia y ordenó su restitución en el cargo, al entender que el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Daniel Báez, había actuado con parcialidad por haber intervenido antes en la investigación.

El episodio del beso tuvo además una derivación penal, a partir de una acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público que presentó una fiscal.

Pero en octubre de 2024, Suárez fue sobreseída en esa causa, lo que también abrió las puertas a su posterior reclamo para que le restituyeran el cargo, como sucedería después.

El tribunal penal que analizó el caso consideró que su conducta con el detenido en la cárcel de Trelew fue "éticamente reprochable", pero a la vez entendió que no configuraba delito alguno.