Debieron decidir en un crimen que involucra a dos familias mafiosas. Durante el proceso mataron a un testigo y balearon una oficina judicial.

Encerrados y aislados: la seguridad extrema para los jurados que declararon culpable a un peligroso homicida

Los 16 ciudadanos que -entre titulares y suplentes- debieron actuar como jurados en el juicio que terminó declarando la culpabilidad de un peligroso homicida de la provincia de Chubut debieron permanecer durante varios días aislados y bajo un estricto operativo de seguridad.

El grupo fue responsable de la sentencia de Agustín Ernesto Vera por el asesinato de Matías Nieves, cometido el 24 de enero de 2025 en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Las medidas de seguridad extrema tuvieron que ver con los antecedentes que rodearon el caso.

El juicio había sido suspendido en abril pasado después de que mataron a una de las personas que iba a presentarse como testigo: Rodrigo Nieves, el hermano de la víctima.

Antes de eso, en octubre de 2025, con Vera ya detenido e imputado, minutos antes de una audiencia preliminar fue baleada la oficina judicial de Comodoro Rivadavia donde iba a realizarse.

Mariano Nicosia, el juez penal de Chubut que dispuso el operativo de seguridad para los jurados.

Por ese episodio hubo una decena de detenidos, entre ellos la madre de Vera, quien actualmente continúa en prisión preventiva.

Peligrosos y enfrentados

Todo esto proviene de una historia de más de una década de enfrentamientos entre dos clanes, el de los Vera y el de los Nieves, que cuentan ya al menos seis homicidios de integrantes de una y otra organización delictiva.

En el proceso judicial que se llevó a cabo esta semana en Comodoro Rivadavia, los 12 ciudadanos seleccionados para integrar el jurado y los cuatro suplentes fueron alejados de sus familias y permanecieron bajo un estricto dispositivo de seguridad.

Así estuvieron durante tres días, entre el lunes 14 y el miércoles 16 de septiembre, cuando, tras una extensa deliberación, declararon culpable a Vera como partícipe necesario del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Fue la primera vez desde que hay juicios por jurados en Chubut que se dispuso el aislamiento y alojamiento permanente de los integrantes del jurado durante un debate.

A la espera de la condena

El juez penal Mariano Nicosia, quien estuvo al frente del tribunal que juzgó a Vera, tomó esta decisión con el objetivo de proteger a los ciudadanos que tenían que cumplir con la función de jurado y también para garantizar que pudieran analizar las pruebas y deliberar sin presiones externas.

Así, los 16 jurados y suplentes fueron alojados en un lugar especialmente dispuesto para el caso, cuya localización no se dio a conocer, y trasladados hacia la sede judicial con custodia policial reforzada cada vez que fue requerido.

Ya en la audiencia de selección que se realizó el 17 de junio, los jurados habían sido aislados.

Esta audiencia había estado prevista originalmente para el 22 de abril, pero se suspendió debido al episodio en el que los integrantes del clan Vera balearon la oficina judicial.

Presuntamente fue para atacar a familiares de Nieves que se dirigían a la audiencia, pero no hubo heridos.

Las balas impactaron contra el edificio y el vehículo de una funcionaria y los agresores subieron rápidamente a una furgoneta y huyeron, pero fueron atrapados por la Policía a pocas cuadras.

Tras el veredicto alcanzado ahora por el jurado que determinó la culpabilidad de Vera en el crimen de Nieves, resta la audiencia de cesura de pena, es decir, la que deberá imponer la condena que deberá cumplir el homicida.

De acuerdo con el Código Penal argentino y teniendo en cuenta el delito y los agravantes, al integrante de la familia Vera podría corresponderle una pena mínima de 10 años y 8 meses de cárcel y máxima de 33 años y 4 meses.