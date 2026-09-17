Los proteccionistas que lo tienen en guarda judicial detectaron una sospechosa situación. La justicia le hizo otra extracción de sangre para análisis genéticos.

Sorprendente denuncia de los cuidadores de Perejil, el perro acusado de matar a una nena en una playa.

Los responsables de cuidar a Perejil, el perro señalado por la Justicia como causante de la muerte de la niña Alma Vázquez, de 5 años, en una playa de Chubut , denunciaron que el animal tiene un colmillo cortado .

El hallazgo se conoció poco después de que, tras reclamarlo varias semanas, recibieron al mestizo bajo guarda judicial.

Este supuesto indicio sospechoso , además, se suma a una nueva extracción de sangre realizada esta semana en el marco de la causa que busca terminar de establecer cómo murió la menor.

Oriunda de Trelew, pasaba el fin de semana con su familia en las playas de las afueras de Rawson, la capital provincial, cuando en la tarde del 13 de junio de 2026 fue atacada por un animal sin que nadie lo advirtiera.

De hecho, como no hubo testigos, cuando se inició la investigación del caso se dudaba si se había tratado de un animal doméstico o del ataque de un puma.

El ataque a la nena de 5 años fue el 13 de junio en Playa Magnana, en las afueras de Rawson.

Desde la fiscalía que intervino, posteriormente, se informó que registros de video permitían inferir sin lugar a dudas que el perro mestizo que vivía en la calle y es muy conocido por quienes frecuentan la zona de Playa Magagna, había sido el que mordió a la niña.

Más allá de esa circunstancia, desde organizaciones proteccionistas siguieron poniendo en duda la versión oficial y reclamando “justicia para Alma y Perejil”, una consigna a la que también adhirieron los padres de la menor.

La denuncia por el colmillo cortado

Perejil llegó al Refugio Los Callejeros, en Trelew, el 4 de agosto, bajo disposición judicial.

Dos días después fue llevado a una revisión veterinaria de rutina y ahí se constató que tenía uno de sus colmillos cortado, informó Diario Jornada.

Según explicó el abogado que representa al animal, existen constancias de que Perejil no presentaba esa lesión al momento de salir del exzoológico de Rawson, donde lo habían confinado luego de que fue identificado como autor del ataque a la niña.

El abogado de Perejil explicó que cuando el perro estaba confinado en Rawson, no tenía cortado el colmillo. Diario Jornada

Los cuidadores y su abogado sostienen que el corte del diente se produjo antes de su llegada al refugio.

Por tratarse de un animal bajo custodia judicial, se hizo una presentación formal ante la jueza Breckle y el Ministerio Público Fiscal para dejar constancia de su estado de salud.

Nueva extracción de sangre

El lunes 14 de septiembre de 2026, por otra parte, Perejil fue trasladado desde Trelew a la Dirección de Zoonosis de Rawson, donde se le realizó una nueva extracción de sangre para avanzar con los estudios genéticos que forman parte de la investigación.

Del procedimiento participaron integrantes del Ministerio Público Fiscal, dos veterinarios y un representante del refugio que tiene la guarda.

La nueva toma de muestras fue necesaria porque las extracciones anteriores presentaron inconvenientes.

Según se informó, parte del material se había perdido y otra parte no había sido conservada en las condiciones requeridas para los análisis genéticos.

El traslado al refugio de Trelew

A fines de julio de 2026, la Justicia autorizó el traslado de Perejil desde el exzoológico municipal de Rawson donde lo tenían hacia el Refugio Los Callejeros, en Trelew, tras un pedido del abogado defensor que organizaciones proteccianistas le pusieron animal.

El cambio buscaba garantizarle mejores condiciones de cuidado, con adiestradores, especialistas en etología (comportamiento animal) y veterinarios con supervisión permanente.

Según explicó entonces el abogado, el nuevo alojamiento también aporta valor a la investigación que lleva adelante la fiscalía de Rawson, porque permite preservar la evidencia sin alterar el comportamiento del animal.