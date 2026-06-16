No hubo testigos e investigan el hecho. Se manejó la hipótesis de un felino por el tamaño de las heridas. Esperan pericias al perro, que está a resguardo.

Murió una nena de 5 años en una playa de Chubut: ¿la atacó un perro callejero o un puma?

Una nena de 5 años murió el sábado 14 de junio de 2026 al mediodía tras presuntamente se atacada un perro callejero en Playa Magagna , a pocos kilómetros de Rawson , la capital de Chubut .

Hasta allí había llegado junto a su familia desde Trelew para pasar el fin de semana largo.

Desde un primer momento, se informó que la pequeña fue víctima del perro callejero y existen algunos indicios que indican esa hipótesis como la más probable, pero hasta el momento la Justicia no logró corroborarlo .

Ataque sin testigos

Según informó la fiscal a cargo del caso, Laura Castaño, el ataque no tuvo testigos directos y la investigación judicial avanza sobre la base de pericias forenses y cámaras de seguridad que no lograron capturar el momento exacto del hecho.

"No hay ninguna persona que haya visto o apreciado el ataque", aseguró en declaraciones a Diario Jornada.

El episodio ocurrió en inmediaciones del complejo turístico ubicado en la segunda bajada al sector conocido como Playa Cangrejales.

La menor recibió asistencia médica de inmediato, pero las lesiones resultaron fatales.

Desde entonces, la justicia trabaja para determinar qué pasó y si existen responsabilidades penales o civiles de alguien.

Pocos indicios en las cámaras

La fiscal Castaño explicó que las cámaras de seguridad del sector registraron imágenes y algún audio de los momentos previos y posteriores al hecho, pero no el instante exacto.

Playa Magagna - Rawson - Chubut El ataque fatal a la nena de 5 años ocurrió en inmediaciones del complejo turístico ubicado en la segunda bajada al sector conocido como Playa Cangrejales, en las afueras de Rawson. Diario Jornada.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Playa Unión, personal de Policía Científica y agentes de la División Policial de Investigaciones de Rawson. La causa está en manos del Ministerio Público Fiscal.

La hipótesis del puma

Uno de los datos más llamativos de la investigación y que se conoció en las últimas horas es que, en las primeras horas, la gravedad de las heridas de la niña llevó a los investigadores a considerar que el agresor podría no haber sido un perro.

"Se evaluó la posibilidad de que no se tratara de un perro, sino incluso de un puma. Variantes e hipótesis hay muchas", admitió la fiscal Castaño.

Sin embargo, hasta el momento no hay elementos concretos que respalden la participación de ese felino ni de otros animales.

Por eso, esa posibilidad fue descartada de manera provisional, y la investigación se concentra en determinar si el perro callejero que mostraron las cámaras es efectivamente el causante de las lesiones mortales que sufrió la menor.

Un perro bajo resguardo

Las imágenes de las cámaras siguen siendo analizadas por los investigadores en busca de algún indicio que pueda arrojar algo de luz al caso.

Mientras tanto, el perro mestizo y de gran tamaño que habría atacado a la menor permanece bajo resguardo de la Municipalidad de Rawson.

Oficina del Ministerio Público Fiscal de Rawson.jpg La Oficina del Ministerio Público Fiscal de Rawson.

La fiscal lo describió como un animal comunitario, conocido por los vecinos del sector, alimentado por algunas personas, pero sin dueño identificable.

"Permanecía habitualmente en el sector, pero sin un referente claro que pudiera ser identificado como dueño", señaló Castaño.

Rastros de sangre

Al ser consultada sobre la coincidencia entre las mordeduras y el tamaño de la boca del perro, Castaño indicó que "en principio" las características de las heridas observadas durante la autopsia serían compatibles con la contextura del animal investigado.

Hay otro aspecto que fortalece la principal hipótesis. Cuando fue localizado, el animal presentaba rastros de sangre.

“Los perros se limpian, se lamen y se refriegan contra distintas superficies. Por eso era fundamental actuar rápidamente para preservar la evidencia”, indicó la responsable de la investigacón.

Pericias veterinarias

Pocas horas después del hecho se realizaron pericias veterinarias exhaustivas.

"Se le extrajeron muestras de todo tipo. Se hisopó el hocico de manera externa e interna, las fauces y las patas. Todo esto forma parte de la investigación", indicó la fiscal.

Los resultados serán cruzados con las evidencias obtenidas en la autopsia de la menor.

También se analiza si el animal presentaba alguna enfermedad o condición que pudiera haber influido en su comportamiento.