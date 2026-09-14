Le dieron el alta en Comodoro Rivadavia y algunas personas se propusieron para adoptarlo, pero no tenían cómo sostener los cuidados que requerirá de por vida.

Buscan a alguien que pueda cuidar a Nico, el perro que cayó a una pileta llena de petróleo y sobrevivió.

Nico, el perro que en agosto de 2026 quedó atrapado en un pozo lleno de petróleo en Comodoro Rivadavia todavía no consiguió una familia que se haga cargo de él de manera definitiva.

Si bien el animal logró sobrevivir y ya recibió el alta veterinaria , desde la organización proteccionista que lo asiste explicaron que, aunque varias personas se ofrecieron a adoptarlo , ninguna reunió hasta el momento las condiciones necesarias para sostener los cuidados que necesitará de por vida.

Desde Comodoro Conciencia Activa , la entidad que acompaña el caso, señalaron que la búsqueda de un hogar se volvió más exigente porque Nico requiere controles veterinarios permanentes y una alimentación especial.

Se trata de algo que buena parte de quienes se ofrecieron a adoptarlo no está en condiciones de garantizar.

Una referente de la organización, Silvina, resumió la situación.

"Todavía no tenemos un hogar para Nico, hay gente que está llamando pero no cuenta con los requisitos necesarios para llevárselo a su hogar", le dijo a ADNSUR.

Una adopción que exige responsabilidad

Desde la ONG proteccionista remarcaron que buscan evitar que, como ocurre con otros animales, la adopción termine en una devolución.

Nico, luego de la limpieza que le hicieron especialistas durante más de 4 horas, para sacarle el petróleo de piel y pelaje.

Por eso evalúan de antemano si los interesados pueden sostener en el tiempo el tratamiento que el perro necesita, antes de confirmar cualquier entrega definitiva.

Según explicaron, buena parte de las personas que se acercaron lo hicieron conmovidas por la repercusión que tomó el caso sucedido en Chubut a nivel nacional, pero advirtieron que la decisión final se toma recién cuando se confirma que la familia puede afrontar los cuidados médicos y la dieta especial que Nico requiere de forma sostenida.

Cómo fue el rescate

El hallazgo de Nico en una situación dramática se produjo el sábado 22 de agosto de 2026, cuando el perro fue encontrado dentro de una pileta con gran parte del cuerpo cubierto de pétróleo.

Para sacarlo del lugar fue necesario un operativo conjunto en el que participaron vecinos, bomberos, efectivos policiales y rescatistas.

Al día siguiente, un equipo especializado realizó una jornada de limpieza de cuatro horas que permitió remover cerca del 70% del petróleo adherido a su piel y pelaje.

Luego de esa intervención, el perro fue trasladado para continuar con atención veterinaria y el proceso de recuperación.

Nico fue rescatado al borde de la muerte el 22 de agosto de 2026, en Comodoro Rivadvia.

Para ese momento, el caso ya se convertía en una noticia que trascendía los límites de Chubut y el perro de la calle tenía nuevo nombre: se lo pusieron en homenaje al vecino que intervino primero en la emergencia, dio aviso y fue crucial para salvarlo.

Tras varias semanas de internación, el martes 8 de septiembre Nico recibió el alta veterinaria luego de evolucionar favorablemente.

Para esta nueva etapa continúa con un tratamiento que incluye medicación diaria y aceite de cannabis.

Siguen investigando el caso

El episodio, además, sigue siendo investigado por la justicia.

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra Animales y Medio Ambiente (UFE AyDA) de Comodoro Rivadavia interviene para determinar las circunstancias en las que el perro terminó dentro de la pileta de petróleo.

El caso, además, puso al descubierto el riesgo ambiental de un predio en desuso que estuvo ligado a la actividad petrolera en la zona del barrio kilómetro 5.

Incluso hubo funcionarios que se refirieron al riesgo de este tipo de lugares, y luego del rescate de Nico se conoció al menos un caso similar, con un perro que tuvo menos suerte y fue hallado muerto y cubierto de petróleo en el mismo lugar

Por el momento, Nico sigue esperando a la persona que pueda ofrecerle un hogar definitivo y garantizarle el seguimiento que necesita en esta etapa de su recuperación.