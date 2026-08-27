Aunque muestra una evolución, sigue con síntomas que obligan a un monitoreo constante. Abrieron una causa penal en Comodoro Rivadavia.

Preocupación por Nico, el perro rescatado de una pileta de petróleo: "caca negra" y problemas para respirar.

La salud de Nico, el perro que el sábado 22 de agosto fue rescatado de una pileta de petróleo en Comodoro Rivadavia , Chubut , continúa evolucionando, bajo continuo monitoreo veterinario.

No obstante, el animalito que apareció completamente empetrolado y generó un importante operativo para salvarlo y limpiarlo, sigue presentando síntomas que obligan a un control permanente.

Este miércoles por la noche se conoció un nuevo parte de salud de Nico , difundido por Comodoro Conciencia Animal , la organización proteccionista que participó del rescate.

También se vieron fotografías de su recuperación en las que lo primero que llama la atención es su pelaje blanco con manchas rubias y negras, muy distinto del tono casi negro con el que aparecía en las primeras fotos incluso después de la ardua tarea de limpiarle el petróleo adherido.

El perro Nico, bajo tratamiento veterinario en Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con la información médica, este miércoles Nico registró un peso de 29,4 kilos, aproximadamente siete kilogramos por debajo del que debería ser su peso normal.

En lo que respecta a la fiebre, presentó una temperatura corporal de 38,7 grados, más baja que la que había tenido el día anterior y ya en los parámetros normales (la temperatura normal de los perros es más alta que la de los humanos y se ubica entre los 38 y los 39 grados).

Los sistemas respiratorio y digestivo

Entre los temas al que le deben prestar mayor atención los médicos está el sistema respiratorio. Aparentemente, Nico tendría una inflamación pulmonar y presenta dificultades para respirar.

A la vez, continúan las alteraciones en su materia fecal, otro aspecto que los veterinarios siguen monitoreando en relación con el proceso de desintoxicación de su sistema digestivo.

Aunque las deposiciones parecen haber mejorado en comparación con controles anteriores, sigue haciendo caca negra y con una apariencia similar a la del petróleo.

También está bajo observación su estado de ánimo y su predisposición para moverse. Nico fue llevado al patio pero no quiso caminar, pese a que no presenta dolor en sus articulaciones. Su estado de ánimo no fue considerado óptimo.

Nico poco después de haber sido hallado.

En lo referido al tratamiento, continúa con suero -por vía intravenosa-, antibióticos y gotas en su ojo -tiene solo uno- para tratar una úlcera.

Una causa penal de oficio en Comodoro Rivadavia

Este martes la fiscalía de Chubut especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (Ufeayda) inició una investigación de oficio después de la aparición de otro caso similar al de Nico, en otra pileta petrolera de la zona de Kilómetro 5, en Comodoro Rivadavia.

En esta oportunidad, el perro fue hallado muerto en la pileta de maniobras de una zona concesionada a una empresa petrolera.

La investigación -que incluye también el caso de Nico- fue incorporada a la apertura de una causa penal para determinar las responsabilidades no solo en un posible maltrato animal sino también en la contaminación ambiental provocada por filtraciones en las piletas de petróleo, con posibles riesgos directos para la salud de vecinos y trabajadores de esta zona del norte de Comodoro Rivadavia.

El cuerpo del perro muerto quedó a resguardo de la Dirección de Veterinaria municipal para las eventuales pericias que puedan ser ordenadas.