La increíble odisea de Gastón: el perro abuelo que cruzó la Patagonia por amor

Una cadena solidaria permitió que llegara de Río Gallegos a Gaiman, donde lo esperaba una mujer que a su vez viajó desde Neuquén. Qué los había separado.

Gastón, el perro de 13 años que viajó más de 1.000 kilómetros para reencontrarse con su dueña.

Gastón es un perro de 13 años que protagonizó una travesía de 1.140 kilómetros por distintas rutas de la Patagonia para volver a estar junto a su familia .

El recorrido arrancó en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz , y terminó en Gaiman , en Chubut , donde el 11 de agosto de 2026 se produjo un reencuentro cargado de emoción con su dueña, quien a su vez había viajado hasta allí desde Neuquén .

El operativo fue posible gracias a la solidaridad de proteccionistas y voluntarios que se fueron armando una cadena de localidad en localidad para garantizar que la mascota llegara a destino sana y salva.

Quien impulsó la ayuda desde el primer tramo fue Analía Mati, integrante del grupo Política Animalista Independiente "Santa Cruz".

Fue ella quien convocó a la comunidad para que el perro pudiera salir de Río Gallegos. Al norte de la Patagonia, esperando noricias, estaba Miriam, la dueña de Gastón, que actualmente vive en Neuquén.

Una travesía de más de 1.000 kilómetros

El trayecto no fue directo ni sencillo.

Gastón fue trasladado en distintos tramos, con relevos de voluntarios en cada ciudad, a través de Comandante Luis Piedra Buena, Puerto San Julián, Pico Truncado, Tres Cerros y Comodoro Rivadavia, entre otros puntos del recorrido.

Gastón, a salvo y de regreso con su familia, que hace un tiempo se había mudado de Río Gallegos a Neuquén y no lo había podido trasladar.

Cada etapa dependió de la coordinación entre distintas agrupaciones proteccionistas, que se fueron pasando la posta hasta completar el camino hacia la colonia galesa de Chubut.

Qué fue lo que separó al perro de su dueña

La historia detrás del viaje tiene que ver con una mudanza forzada.

Miriam había tenido que dejar Río Gallegos para instalarse en Neuquén, y Gastón había quedado al cuidado temporal de su sobrina.

Pero inesperadamente a la chica le pidieron que desocupara la casa donde tenía al perro. Y no quedaba margen de tiempo para que la propia Miriam pudiera viajar hasta Santa Cruz a buscarlo.

De este modo, surgió la necesidad urgente de organizar un traslado con ayuda de una red de proteccionistas de la zona.

El inicio del recorrido

El primer paso lo dio una integrante de Huellitas de Piedra Buena que se comunicó con Analía para coordinar la logística de la primera etapa del viaje.

Proteccionistas y voluntarios armaron postas para trasladar al perro de 13 años desde Río Gallegos hasta Gaiman.

"Buscamos a Gastón y lo llevamos hasta Piedra Buena", contó la responsable de la ONG, que también explicó el contexto de la familia.

"Siempre lo tuvieron con ellos, pero por situaciones de la vida se tuvieron que ir y había quedado en buenas manos", reveló.

"Lloró mucho"

El reencuentro, finalmente, llegó el 11 de agosto de 2026.

Analía relató en diálogo con Radio LU12 cómo fue el momento en que el perro volvió a ver a su dueña después de recorrer tantos kilómetros.

"Gastón lloró mucho cuando se encontró con Miriam. Y Miriam también, estaba muy preocupada y ahora está muy contenta. Y hay una nena que igual lo estaba esperando".

Voluntarios que trabajan en silencio

Para Analía, la historia de Gastón es también un ejemplo de un trabajo colectivo que muchas veces pasa desapercibido.

"Hay mucha gente ayudando, colaborando, gente que no se ve, gente que no dice lo que hace, que colabora desde el que le da de comer al perrito en situación de calle hasta el que colabora. Todos somos proteccionistas de alguna manera y eso es muy loable", subrayó.

Más allá de la historia peculiar de este perro de avanzada edad, Analía hizo un llamado a sumarse a este tipo de causas para asistir a otros animales.

"Necesitamos gente que se involucre y que quiera estar en la asociación", convocó.

Quienes quieran acompañar el trabajo de Política Animalista Independiente "Santa Cruz" pueden hacerlo a través de su página de Facebook, donde se difunden distintas causas de rescate animal en la región.