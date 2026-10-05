Iban en un Volkswagen Gol y quedaron involucrados en una colisión con dos camiones. Una mujer que viajaba con ellos está en terapia intensiva.

Tragedia en la Ruta 3: en un brutal choque murieron dos hermanos que volvían de un torneo de fútbol.

La Policía del Chubut confirmó la muerte de dos hombres en un brutal accidente de tránsito ocurrido durante la noche de este domingo 4 de octubre en la Ruta Nacional N° 3, a unos 60 kilómetros de la localidad de Garayalde .

Según informó este lunes por la mañana el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, los fallecidos son dos hermanos, de 30 y 28 años de edad, que viajaban en un Volkswagen Gol junto con una tercera pasajera, una mujer de 22 años que permanece internada en terapia intensiva.

Mulero descartó, de este modo, las versiones iniciales que circularon en las primeras horas posteriores al accidente, que informaban que uno de los fallecidos era un menor de edad.

El brutal accidente ocurrió en horas de la noche del domingo.

El jefe policial dijo que las víctimas eran de la ciudad de Trelew y habían viajado a Comodoro Rivadavia para acompañar a un integrante de la familia que jugó un torneo de fútbol infantil representando a Racing de Trelew en la ciudad petrolera. Pero el chico no estaba en el auto que sufrió el accidente.

“Son familiares, son hermanos. Lamentablemente, dos jóvenes de 30 y 28 años”, le dijo Mulero al medio local Adnsur.

Cómo se produjo el choque

La colisión ocurrió alrededor de las 20.20 del domingo, a la altura del kilómetro 1710 de la Ruta Nacional N° 3.

Además del Volkswagen en el que viajaban las dos víctimas fatales, involucró a dos transportes pesados de carga, un camión Iveco y un tractor Volkswagen.

El automóvil Gol chocó de frente contra uno de los vehículos pesados y quedó completamente destruido.

Los dos hombres que viajaban en los asientos delanteros del auto fallecieron en el acto.

Mulero remarcó que los datos recabados en el lugar del choque permitieron establecer que “dos masculinos mayores de edad, uno de 28 años y otro de 30, conducían un vehículo Volkswagen Gol que se dirigía desde Comodoro Rivadavia hacia la ciudad de Trelew”.

El brutal accidente ocurrió en horas de la noche del domingo.

Sobre la forma en que se produjo el accidente, dijo que se trató de “un choque frontal, un impacto muy violento, teniendo en cuenta que es un vehículo de menor porte contra un camión”.

Subrayó, en ese sentido, que “por la inercia del propio peso del camión”, causó estragos en el vehículo y lesiones fatales en sus ocupantes.

Acerca de la mujer que sobrevivió al impacto, el comisario indicó que “está en terapia intensiva” y precisó que “si bien está fuera de peligro, tiene lesiones de consideración”.

Por ahora no hay imputados ni detenidos

"Uno de los camioneros también resultó lesionado y tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia”, agregó Mulero.

Precisó que el conductor del vehículo de carga sufrió un golpe en la cabeza, pero que se encontraba estable y fuera de peligro.

Por el momento, según aclaró el jefe policial, sobre el camionero no pesa ninguna medida judicial.

“No hay ninguna directiva por parte de la Fiscalía acerca del conductor del camión. Si bien todavía está internado, fuera de peligro, en observaciones, no hay ninguna disposición por el momento”, sostuvo Mulero.

Mientras tanto, las primeras horas de la mañana de este lunes, familiares de las víctimas llegaron a Comodoro Rivadavia.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial y quedaron a disposición de la Justicia.