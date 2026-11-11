Viriginia Fuentes cuestionó la falta de medidas contra el conductor de la camioneta que volcó. Recordó que tenía un antecedente grave al mando de un vehículo.

Tragedia de los árbitros en Ruta 3: el pedido a la justicia de la madre del que murió.

La madre de Emanuel Leguizamón, el árbitro de La Pampa que murió en un trágico accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3 , en la provincia de Santa Cruz, realizó un pedido a la justicia y le apuntó a Cristian Rubiano, otro árbitro, que conducía la camioneta en la que iba su hijo.

Del accidente ocurrido cerca de la ciudad de Caleta Olivia se cumplieron nueve meses. El 2 de febrero de 2026, cuatro árbitros pampeanos volvían de dirigir un partido regional cuando la camioneta en la que viajaban volcó.

En el vuelco, ocurrido unos 30 kilómetros antes del acceso de la Ruta 3 a Caleta Olivia, murió Leguizamón y sufrió heridas graves Diego Pereyra, a quien debieron amputarle una pierna. También resultaron heridos Yasu Muñoz y Cristian Rubiano, aunque con lesiones de menor consideración.

De acuerdo con testimonios de otros automovilistas que, además, brindaron los primeros auxilios a los accidentados, el vehículo, que circulaba a alta velocidad, salió de la calzada, chocó contra un guardarrail y dio tumbos a lo largo de aproximadamente 200 metros hasta detenerse totalmente destruido.

La camioneta en la que viajaban los árbitros, tras el vuelco en la Ruta 3.

Un testigo contó que al acercarse para asistir a los heridos constataron que Leguizamón ya no tenía signos vitales.

"Revean la situación, analicen"

Virginia Fuentes, la mamá de Emanuel, cuestionó fuertemente que Rubiano, el árbitro que manejaba la camioneta Ford Ranger que volcó, continúe habilitado para conducir.

Fuentes le recordó al medio local Ecos de la Mañana que Rubiano ya tenían un antecedente judicial por un siniestro vial en el que había atropellado y causado la muerte de un hombre en 2018, mientras manejaba alcoholizado.

Por aquel caso, el árbitro pampeano había sido condenado por homicidio culposo e inhabilitado para manejar durante cinco años.

El plazo de aquella suspensión se cumplió poco antes del vuelco en Santa Cruz.

La madre de Leguizamón pidió que la Justicia revise la autorización que Rubiano mantiene para manejar vehículos.

"Como mamá pido justicia, rever la situación, analicen, que sepan de lo que estamos hablando", solicitó.

El proyecto en memoria de Emanuel

Emanuel Leguizamón tenía 24 años y un hermano menor de 6. Fuentes contó que la familia aún atraviesa el duelo con acompañamiento psicológico.

"Ema era una persona a la que yo admiraba”, expresó su madre.

Leguizamón había nacido en Santa Rosa, jugó al fútbol en el club Deportivo Penales de su ciudad y luego se volcó al arbitraje.

Integraba la Asociación Pampeana de Árbitros de Fútbol y en 2024 había firmado su primer contrato provisional con la AFA.

Había participado en encuentros de la Liga Cultural, el Torneo Provincial y el Regional Federal Amateur de la AFA.

El día anterior a su muerte había sido cuarto árbitro en la final patagónica de ese último torneo, jugada en Río Gallegos por Boxing Club, de esa ciudad, y La Amistad, de Cipolletti.

Según precisó Virginia, por iniciativa de la familia, el Concejo Deliberante de Santa Rosa está tratando la posibilidad de que una plaza lleve el nombre de Emanuel Leguizamón, como reconocimiento a su trayectoria deportiva y en su recuerdo.