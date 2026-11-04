En un video se ve que golpea a una joven esposada, a la salida de un boliche de La Pampa. Este miércoles deberá declarar ante el juez.

El policía que pateó a una mujer en el suelo será imputado: dudas sobre la presunta sanción.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de La Pampa le tomará declaración este miércoles a Franco Juan Carlos Gauna Coronel , el cabo de la Policía de Santa Rosa que fue filmado pateando a una mujer de 20 años que estaba en el suelo y esposada, en la plaza San Martín de la capital provincial.

La FIA es el organismo provincial que se encarga de investigar la conducta administrativa de funcionarios y agentes en el ejercicio de sus funciones con el fin de detectar posibles irregularidades o ilícitos.

Según trascendió, la FIA tomó cartas en el caso este lunes 2 de noviembre, cuando se difundió el video que fue tomado en la madrugada del domingo anterior, a la vez que la joven agredida, Priscila Grandon , y su hermano, Juan Grandon, realizaron la denuncia.

La causa, investigada por los fiscales Máximo Paulucci y Natalia Urruti, fue caratulada provisoriamente como lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un funcionario policial en acto de servicio, en concurso ideal con vejaciones.

Gauna Coronel ya declaró ante la Fiscalía y este miércoles a las 12 debía hacerlo ante el juez de control Nestor Ralli, en la audiencia de formalización de cargos.

A los fiscales, el cabo policial les dijo que actuó en respuesta a una agresión previa. Su versión deberá contrastarse con los testimonios recabados y con el registro fílmico.

En principio, en el video que circuló no se advierte que Grandon haya agredido físicamente a ningún uniformado.

Comunicado oficial y dudas

Mientras tanto, se aguarda una confirmación de la situación interna del agente en la fuerza policial.

En ese sentido, la primera información que se conoció fue que el cabo había sido separado provisoriamente de la Policía de La Pampa.

No obstante, otras fuentes indicaron que “todavía no hay sanciones definitivas para el policía”, según informó el diario Infobae.

Por lo pronto, en el comunicado oficial conjunto emitido por la Jefatura de Policía de La Pampa y el Ministerio de Seguridad provincial no se hace referencia a ninguna medida disciplinaria interna.

“El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de Policía de La Pampa informan que, en el marco del procedimiento policial ocurrido frente a la Catedral de Santa Rosa, se entregó de forma inmediata toda la información y el material audiovisual a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”, indica el mensaje oficial.

“La Institución (sic) está siempre a entera disposición de las autoridades competentes y actuará con estricto apego a derecho y a sus valores institucionales frente a las resoluciones que deriven de esta investigación”, completa.

El relato de la víctima

Acerca del episodio que quedó filmado, Priscila Grandon relató que salía de bailar con cuatro amigos y se produjo una pelea entre uno de ellos, su hermano Juan y otro grupo de jóvenes.

La mujer contó que intentaba frenar la situación cuando llegaron los policías en moto, intervinieron y un agente le pisó la cabeza a su hermano y lo tomó del cuello.

Priscila aseguró que intentó apartar al policía y fue entonces cuando la empujaron, la patearon y la golpearon en el rostro.

Posteriormente la llevaron detenida a la comisaría donde, dijo, siguió siendo agredida y no recibió atención médica.

El médico forense de Santa Rosa que examinó a los dos hermanos constató equimosis y hematomas en distintas partes de sus cuerpos.