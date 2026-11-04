Debieron suspender la presencialidad el 21 de octubre y esta semana anunciaron que la medida se extiende. En 2026, no es la primera vez que les pasa.

El insólito motivo por el cual una escuela lleva dos semanas sin clases: "A pesar de todo lo realizado...".

A través de un comunicado dirigido “a las familias y la comunidad educativa”, una escuela de la provincia de Chubut informó que deberá mantener la suspensión de clases presenciales que comenzó el lunes 21 de octubre.

El problema que impide que los chicos concurran a las aulas tiene lugar en la Escuela Provincial N° 711 "Federico Brandsen" de Comodoro Rivadavia y el motivo es una invasión de chinches que comenzó hace varios meses y se profundizó a partir de septiembre.

Con la autorización del Ministerio de Educación de Chubut, el 21 de octubre se interrumpió la presencialidad en la escuela, para llevar adelante un plan de fumigación que, según lo previsto, concluiría con una inspección este lunes 2 de noviembre, y el retorno de los alumnos al día siguiente.

Sin embargo, la situación no se resolvió de ese modo y las autoridades escolares debieron informar que las clases a distancia continuarán.

Escuela 711 de Comodoro Rivadavia Chubut.

“Informamos que, a pesar de todo lo realizado en la escuela, continúa presente la problemática de chinches en el edificio”, explica el mensaje de la escuela.

Asimismo, detalla las acciones que se llevaron adelante en estos días, sin lograr erradicar las chinches:

Intervención del área de Biología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) , para identificación y relevamiento del foco.

de la , para identificación y relevamiento del foco. Intervención del personal de Infraestructura del Ministerio de Educación.

Fumigación profesional en aulas y espacios afectados.

en aulas y espacios afectados. Limpieza con vapor en mobiliario, zócalos y textiles.

en mobiliario, zócalos y textiles. Aspiración profunda y desinfección de todos los sectores.

de todos los sectores. Además informan que este jueves 5 de noviembre llevarán adelante una reunión con autoridades de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Qué pasa con la nocturna

Finalmente, la escuela confirma que “dado que persiste esta problemática, y a fin de resguardar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal, se ha decidido suspender las actividades presenciales y dar continuidad al plan de contingencia (actividad virtual)”.

El comunicado dejó un interrogante en relación con la Escuela Provincial N° 769 Ciudad del Viento, de jóvenes y adultos, que funciona en el mismo edificio durante el turno noche, y que no es mencionada en el mensaje.

Según indicó el medio local Adnsur, la nocturna y sus estudiantes no fueron notificados de la nueva suspensión de la presencialidad por lo cual no se sabe qué posición deberán tomar.

Comodoro Rivadavia: cinco fumigaciones sin éxito

La supervisora escolar Lorna Cárcamo explicó que la situación en la Escuela 711 no es nueva y que la última desinfección fue la quinta en lo que va del ciclo lectivo 2026.

La funcionaria recordó que en septiembre ya se había hecho un operativo fuerte durante el cual las clases presenciales se cortaron por casi una semana para intervenir a fondo, sin que tampoco se lograra terminar con la plaga.

Aquella vez retiraron las cortinas, movieron los muebles, desmontaron los pizarrones,revisaron los bancos y el resto del mobiliario, y fumigaron dos días seguidos.

"Creíamos que con la fumigación de septiembre, que fue muy intensa, íbamos a estar bien. Evidentemente, no hizo el efecto que queríamos”, informó, cuando se dispuso el nuevo operativo que, otra vez, no funcionó.

Mientras tanto, los estudiantes de la escuela de Comodoro Rivadavia siguen con actividades domiciliarias y clases online, como en los tiempos de la pandemia de coronavirus.