La medida rige hasta diciembre de 2026 y apunta a compensar días de clase perdidos por problemas edilicios y obras para resolverlos.

Los alumnos que deben ir a la escuela también los sábados.

En Tierra del Fuego , una importante cantidad de alumnos debe ir a la escuela todos los sábados hasta fin de año.

La medida rige desde fines de agosto para la Escuela Provincial N° 19 "Primera Legislatura", de Río Grande , y la Escuela Provincial N° 24 "Juan Ruiz Galán", de Ushuaia , pero se anticipó que gradualmente se irá ampliando, hasta alcanzar un total de 19 establecimientos educativos.

Además, es de cumplimiento obligatorio. En concreto, empezó a regir el 29 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 12 de diciembre .

La disposición fue anunciada en medio del paro docente por tiempo indeterminado que se había iniciado el 3 de ese mes y que, ya entrado septiembre, está transitando su sexta semana ininterrumpida.

Sin embargo, formalmente la medida no fue atribuida directamente a esta situación, que impacta directamente en el dictado de clases en las aulas fueguinas.

Por qué se tomó la medida

El objetivo declarado del Ministerio de Educación es compensar la pérdida de clases en los establecimientos que permanecieron un período prolongado sin actividad presencial por trabajos de regularización y mejoras edilicias.

Según informaron desde la cartera fueguina, la disposición forma parte del Dispositivo de Avance en los Aprendizajes (DAA), dentro del Plan de Compensación Pedagógica "Ampliación del tiempo efectivo de enseñanza presencial".

La Escuela 19 de Río Grande perdió varios días de clases por problemas edilicios y es una de las que da clases obligatorias los sábados a la mañana.

De hecho, el reclamo que lleva adelante el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) está centrado en una demorada recomposición salarial, pero responde también a problemas de infraestructura en el sistema educativo provincial.

En julio de 2026, las organizaciones gremiales dieron a conocer un relevamiento propio según el cual durante el primer semestre de 2026 se habían perdido más de 70 días de clases por inconvenientes edilicios, entre ellos problemas de calefacción, agua, gas, filtraciones y deficiencias estructurales.

¿Quiénes deben ir a clase los sábados?

El día extre debe ser cumplido por alumnos de 1° a 6° año de las dos escuelas, con asistencia obligatoria para todos los cursos.

Las clases se realizan todos los sábados, de 10 a 12, con foco en Prácticas del Lenguaje y Matemática, las dos áreas consideradas prioritarias para reforzar los aprendizajes.

El Ministerio de Educación fundamentó la medida en la Resolución CFE N° 484/24, que habilita jornadas extraordinarias para compensar días de clase perdidos. También se aplican los criterios de priorización curricular de la Resolución CFE N° 367/20.

Por el momento, el esquema avanza en su primera etapa, focalizada exclusivamente en los dos establecimientos que registraron las interrupciones más prolongadas.

Seis semanas de paro docente

El SUTEF mantiene desde una huelga por tiempo indeterminado que, según el propio gremio, se trasnformó en el conflicto docente más extenso de la última década en la provincia.

Acampe de docentes en Tierra del Fuego, que están de paro desde el 3 de agosto, cuando terminaron las vacaciones de invierno 2026.

El sindicato reclama una recomposición salarial frente al proceso inflacionario, la devolución de los días descontados por la medida de fuerza, la sanción de una ley de financiamiento educativo y un plan de desendeudamiento familiar, además de mejoras edilicias.

Según sostiene el propio gremio, el paro habría alcanzado niveles de acatamiento superiores al 80%, con jardines de infantes, escuelas primarias, secundarios e institutos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin afectados por la medida.

El alcance de la protesta

La protesta incluyó hasta el momento acampes, ollas populares y vigilias en las tres ciudades, en paralelo a sucesivas mesas de negociación paritaria con el Ejecutivo provincial.

La última se esperaba para este jueves 9 de septiembre de 2026, luego de un nuevo fracaso en las conversaciones encaradas días atrás.

Según las organizaciones gremiales, para ese momento los alumnos de escuelas públicas acumulaban más de 35 días sin clases efectivas desde el fin de las vacaciones de invierno.

En esa ocasión informaron que de los 202 mandatos para evaluar en asambleas la oferta salarial del Gobierno provincial, sólo uno habría decidido retomar la actividad en las aulas con normalidad. El resto decidió rechazarla.

Sobre los porcentajes de adhesión a la medida no hay cifras oficiales y las estimaciones varían de un 80% a un 40% según del sector del que provengan los cálculos.