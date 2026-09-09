Así la definió una amiga al despedirla con dolor en una carta pública. Fue embestida por un auto cuando iba en bicicleta por Puerto Madryn. Tenía 41 años.

Electricista, trabajadora y madre: murió atropellada por un borracho al volante.

Janet Sarmiento tenía 41 años, era mamá de dos hijos y trabajaba en el hospital de Puerto Madryn , en Chubut . Murió el domingo 6 de septiembre de 2026 , cuando iba en bicicleta rumbo a su trabajo y fue atropellada por un hombre que manejaba borracho.

La Fiscalía lo imputó por homicidio culposo agravado por conducción imprudente, exceso de velocidad y alcoholemia positiva.

Tras la muerte de la ciclista , una amiga decidió despedirla con una carta que reconstruyó quién era Janet.

El conmovedor texto la recuerda como una mujer que había atravesado dificultades, terminado la secundaria y conseguido un trabajo estable, además de desempeñarse como electricista.

La carta de despedida

"Eran las siete de la mañana de un domingo en Puerto Madryn. La ciudad dormía. Janet no. Janet Sarmiento pedaleaba rumbo a su trabajo", escribió su amiga al comenzar el texto.

La imagen se repite en distintos pasajes: mientras buena parte de la ciudad todavía descansaba, ella ya estaba en camino para cumplir con su jornada laboral.

La autora de la carta también recuperó el momento vital que atravesaba Janet. "Era su momento. El de mirar hacia atrás y sentir que tanto esfuerzo había valido la pena. Tener un trabajo, hacer planes para sus hijos, proyectarse. Sentir, simplemente, que estaba pudiendo", relató.

"Sostén de familia, ayudaba a los demás"

El relato repasa además sus facetas cotidianas. "Su nombre era Janet Sarmiento. Era mamá, trabajadora, compañera, sostén de familia. Ayudaba a los demás", la describió.

En otro tramo, pidió que su historia no quede asociada únicamente a su trágica muerte. "No permitamos que su historia quede reducida a 'la ciclista que murió'", remarcó.

Según la carta, Janet había logrado avanzar en distintos proyectos personales después de años difíciles.

La vida que estaba construyendo

Hacía poco había terminado la escuela secundaria y había conseguido un empleo estable en el hospital de la ciudad.

También se desempeñaba como electricista, un oficio en el que había logrado abrirse camino.

Para su entorno, ese recorrido representaba la consecuencia de años de esfuerzo y la posibilidad concreta de proyectar un futuro distinto para sus hijos.

Janet murió el domingo 6 de septiembre de 2026 cerca de las 7 de la mañana, cuando iba a trabajar en bicicleta y fue embestida por un Volkswagen Vento en una rotonda de Puerto Madryn.

La carta cierra con una despedida directa, dolorosa.

"Janet, la mamá. La trabajadora. La que terminó la secundaria. La que ayudaba. La electricista. La primera de todas. Te vamos a extrañar. Madryn te va a extrañar. Y ojalá esta ciudad no solamente llore tu ausencia. Ojalá también aprenda de ella", concluyó.

El homenaje del papá

La amiga de Natalia Janet Sarmiento Vega, como fue oficialmente identificada la mujer fallecida, no fue la única que habló públicamente de ella tras el trágico accidente.

Poco después de recibir la durísima noticia, su padre también la despidió con un posteo en las redes.

“Todavía no puedo creer que te fuiste hija amada de mi corazón, estabas tan feliz por todo lo bueno que estaba sucediendo en tu vida y con tus hijos”, escribió el hombre, en el mismo sentido.

Además, recordó: “Cada logro me lo contabas, cada vez que concretabas algo por más mínimo que fuera venías con una sonrisa a contármelo. Cómo me alegraba verte triunfar en la vida, me llenaba el corazón de gozo”.

El hombre también dedicó un tramo de su mensaje a destacar el esfuerzo que había realizado su hija para alcanzar sus objetivos, y su predisposición para ayudar a otras personas.

“Nadie te regaló nada, todo fue esfuerzo, sacrificio y trabajo duro para lograr cada cosa. Siempre estabas dispuesta a ayudar a otros, aun en los malos tiempos que viviste, siempre ayudaste y te preocupaste de otras personas”, escribió.

Cómo fue el accidente

Según la reconstrucción inicial de la Fiscalía, el auto que embistio a Janet era conducido por Jonathan Brandon Montaño Crispín, de 28 años, quien circulaba cerca de la calle 20 de Junio y, al ingresar a una rotonda, impactó a la bicicleta.

En el control realizado después del choque, Tránsito Municipal le registró alcoholemia positiva por encima del límite permitido.

En la audiencia de control de detención, el conductor que dio positivo en la alcoholemia optó por no declarar.

Montaño Crispín decidió no declarar durante la audiencia de control de detención y apertura de la investigación. La jueza Stella Eizmendi estableció un plazo de seis meses para profundizar las actuaciones.

Durante ese período se realizarán, entre otras medidas, una pericia accidentológica y el análisis de cámaras de seguridad, además de entrevistas a posibles testigos.

También se incorporaron al expediente los relevamientos de Policía Científica, entre ellos huellas de neumáticos y otros indicios que podrían aportar para establecer cómo ocurrió la colisión.