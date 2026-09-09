La mujer había ido a hacerse ver un desgarro en un gemelo. La Cámara Penal de Esquel ratificó la condena dispuesta por un jurado popular.

Cárcel para un médico por abuso sexual: los violentos dichos a una paciente a la que inmovilizó y manoseó.

La Justicia de Chubut confirmó una condena de ocho años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer contra un médico que abusó sexualmente de una paciente que había ido a hacerse ver un desgarro, en Lago Puelo.

La Cámara en lo Penal de Esquel analizó un recurso presentado por la defensa y decidió sostener el veredicto de culpabilidad adoptado por el jurado popular en el juicio contra el médico Fabián Esteban Díaz, por un caso ocurrido en julio de 2018 en el consultorio de un centro médico.

El tribunal rechazó parcialmente la impugnación de la defensa y modificó la pena fijada en una instancia anterior pero sostuvo la prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la medicina.

La Cámara descartó los planteos de la defensa de Díaz respecto de la veracidad del testimonio de la denunciante, la presunta influencia de la cobertura mediática sobre el jurado y una supuesta doble valoración de los hechos al ser analizados en contexto de violencia de género.

Para el tribunal, el testimonio de la mujer, con precisiones que fueron apareciendo de manera progresiva, fue compatible con un proceso de develación vinculado a situaciones traumáticas de carácter sexual.

El fiscal de Lago Puelo Carlos Díaz Meyer

Por lo tanto, consideraron, esos cambios en el detalle de los hechos no constituyeron contradicciones.

En lo relacionado con la cobertura mediática, los jueces sostuvieron que no se acreditó que los jurados hubieran tenido contacto con esas publicaciones durante el debate ni que hubieran condicionado su decisión.

Se aprovechó de la confianza

El hecho juzgado ocurrió el 13 de julio de 2018 cuando la víctima acudió al consultorio de Díaz para continuar un tratamiento que el médico le había indicado.

Según se estableció a lo largo del debate, la paciente había consultado inicialmente por un dolor en el gemelo que resulto ser un desgarro. Tras el diagnóstico, el médico la citó en aquella fecha para realizarle un tratamiento de drenaje linfático.

Ya en el consultorio, y sin que tuviera que ver con el propósito de la consulta, el médico empezó a manosear a la mujer de manera que nada tenía que ver con la práctica médica prevista.

La Fiscalía acreditó que el médico se aprovechó de la situación de confianza profesional y utilizó una maniobra física para inmovilizar a la víctima, impidiéndole que se defendiera de su accionar.

"Acá nos conocemos todos"

En la acusación inicial, el fiscal Carlos Díaz Meyer sostuvo que el profesional la contuvo utilizando su propio cuerpo para evitar cualquier movimiento o intento de defensa.

A esto se sumó que el médico amenazó a su paciente para evitar que la paciente pidiera ayuda o denunciara los hechos. “Te quedás quietita y calladita la boca, que acá nos conocemos todos, no se te ocurra hacer quilombo”, fue la frase que se le atribuyó en el juicio.

Tras una larga deliberación, de los 12 integrantes del jurado. Se consideró probado que el facultativo había inmovilizado y abusado sexualmente de la mujer, tal como ratificó la Cámara de Esquel.