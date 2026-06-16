La víctima sería un chico de 14 años, de un club de un pueblo de La Pampa que volvía de jugar un partido en Santa Rosa.

Abuso sexual en la combi de un equipo de fútbol infantil: acusan a dos adolescentes y echaron al entrenador.

El entrenador de un equipo de divisiones juveniles de fútbol de la provincia de La Pampa fue desplazado de su cargo tras una denuncia de abuso sexual simple y producción de material de abuso infantil , episodios que habrían ocurrido entre los integrantes del plantel, dentro de la combi en la que se trasladaban.

El despido del director técnico fue dispuesto por el Club Social y Deportivo Winifreda, de la localidad homónima, a pedido de los familiares de la presunta víctima de abuso, mientras avanza la causa penal, según informó El Diario de La Pampa.

El episodio que se investiga habría ocurrido el domingo 15 de marzo, durante el viaje de regreso de la delegación desde Santa Rosa hacia Winifreda , después de jugar un partido en la capital pampeana.

En el vehículo, una combi de la Municipalidad de Winifreda, viajaba un grupo de unos 15 adolescentes, acompañados por el entrenador Sebastián Lorini, otro profesor y el chofer.

Sede del Club Deportivo Winifreda, de La Pampa Sede del Club Deportivo Winifreda, de La Pampa.

Según se estableció en la investigación preliminar llevada a cabo por la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Policía de La Pampa, uno de los chicos, de 14 años, estaba durmiendo en uno de los asientos y otro integrante del equipo, de 18 años, habría realizado un acto de abuso sexual en su contra, mientras que otro compañero, de 16 años, filmaba la secuencia con su teléfono.

Cómo sigue la causa

La investigación policial indica que en los días posteriores, el video fue fue enviado al propio afectado y también fue difundido en grupos de WhatsApp, desatándo un escándalo en la localidad de menos de 3.000 habitantes.

Los dos implicados fueron imputados, el de 18 años por el delito de abuso sexual simple y el de 16, por producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

Mientras avanza la causa, el juez Carlos Chapalcaz les impuso a ambos una prohibición absoluta de contacto y acercamiento con el damnificado. La semana pasada, en tanto, la víctima declaró en Cámara Gesell.

El pedido de los padres al club de La Pampa

A la vez, el Deportivo Winifreda accedió al pedido de los padres y decidió la expulsión del club del entrenador, quien se desempeñaba como director técnico de las categorías tercera y cuarta.

Según expresaron los familiares del chico en su solicitud, el técnico incurrió en un "incumplimiento flagrante, grave y negligente con su deber de cuidado, vigilancia activa y protección" de los menores a su cargo, y su inacción facilitó la comisión del delito.

"El club no puede ni debe cobijar en sus filas a personal que, por acción u omisión, ponga en riesgo la vida y la integridad sexual de los niños y adolescentes que las familias confían a la institución", agregó la denuncia.

A la par de la decisión administrativa que desplazó al entrenador, las autoridades del Club Deportivo Winifreda ratificaron que le garantizarán al chico de 14 años el acompañamiento institucional necesario para que pueda continuar formando parte del equipo y asistiendo a los entrenamientos habituales y los partidos de la liga de La Pampa.