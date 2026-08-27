Por el miedo, las maestras evaluaron no ir a dar clases al día siguiente. Las medidas que tomaron y una sospecha a partir de la letra del mensaje.

La temible amenaza a "las seño" que escribieron en el espejo del baño de una escuela primaria.

Una maestra de la Escuela N° 210 , en el barrio Badén de Esquel , en Chubut , encontró una amenaza de muerte escrita en el espejo del baño de mujeres del establecimiento.

El mensaje, dirigido contra todas las maestras de la primaria, generó temor en el plantel docente y encendió las alarmas dentro de la comunidad educativa.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14:30 del miércoles 26 de agosto de 2026 .

Sobre el espejo, con letras de imprenta grandes y claras, se podía leer una frase temible: "Voy a cagar matando a las seño".

La docente que descubrió el mensaje dio aviso de inmediato a la Dirección de la escuela.

Pedido de custodia policial

A su vez, desde la escuela enseguida se comunicaron con Supervisión para poner en conocimiento de las autoridades educativas lo ocurrido y solicitaron la presencia policial en el lugar, como primera medida preventiva.

La llegada de la supervisora derivó en una reunión con todo el personal, en la que se analizó el episodio y las medidas a adoptar.

En ese encuentro, algunas docentes plantearon la posibilidad de no presentarse a dar clases al día siguiente. Temían ser víctimas de violencia ante la posibilidad de que el o los autores de la amenaza pasaran a los hechos.

Incluso, durante la reunión también se evaluó suspender las clases, aunque esa alternativa finalmente no habría sido autorizada por las autoridades educativas, según consignaron medios chubutenses.

La letra del mensaje y una sospecha

Dentro de la comunidad educativa circuló la sospecha de que el mensaje podría haber sido escrito por un estudiante de los primeros grados, a partir de las características de la letra.

De todas formas, hasta el momento el autor del mensaje no está identificado y esa hipótesis forma parte apenas de las primeras apreciaciones surgidas tras el hallazgo.

Las autoridades policiales y educativas trabajan ahora sobre el caso siguiendo el protocolo previsto para este tipo de situaciones, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que apareció la inscripción y garantizar la seguridad de quienes concurren a diario al establecimiento.

Mientras, toda la comunidad educativa de la escuela espera definiciones sobre cómo se logrará retomar el funcionamiento normal de la escuela en los próximos días después de un episodio como éste.

Ola de amenazas en abril de 2026

Aunque al estar dirigido expresamente a las maestras adquiere cierta singularidad, la amenaza en un baño escolar no es en absoluto un hecho aislado.

Durante la primera mitad de este 2026, y luego de la tragedia en una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, en la que un adolescente de 15 años les disparó a varios compañeros y mató a un chico de 13, los mensajes intimidatorios empezaron a multiplicarse en los pasillos escolares de todo el país, también impulsados por competencias propuestas desde las redes sociales.

A mediados de abril de 2026, en un solo día hubo 17 denuncias por amenazas de tiroteo en escuelas de Chubut.

Chubut no fue la excepción. Promediando abril, y en medio de la ola nacional, el Ministerio de Seguridad informó que en un solo día recibió 17 denuncias de amenazas en distintos establecimientos educativos de la provincia.

Esa seguidilla de casos se vinculó, según trascendió entonces, a un desafío viral que circuló en TikTok entre adolescentes.

La mayoría de los mensajes amenazantes aparecieron, como ahora en Esquel, escritos en baños de las escuelas, tanto masculinos como femeninos, aunque también se hallaron inscripciones en mesas y aulas.

Útiles en bolsas tranpsarentes

En medio de esa situación, la Escuela 792 de Trelew dispuso como medida preventiva que los alumnos llevaran sus útiles en la mano o en bolsas transparentes, en lugar de mochilas, para facilitar los controles dentro del establecimiento.

La disposición fue respaldada por el propio ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, quien explicó públicamente que la policía no puede cachear a menores y que esa supervisión queda a cargo de los directivos escolares.

Sanciones a los padres

En aquel momento, al igual que ahora, en muchas escuelas no lograron identificar a los autores de las amenazas.

Sin embargo, en varios casos en los que se logró determinar quiénes fueron los responsables, sancionaron con multas a los padres, también como un elemento disuasorio para evitar más casos a futuro.

En ese contexto, el ministro Iturrioz se refirió también al rol de las familias de los alumnos y pidió “un mayor compromiso” en relación “con el uso responsable de las redes sociales” por parte de adolescentes.

"La primera obligación es social", sostuvo el funcionario provincial. Y remarcó: "No podemos dejar todo en manos del Estado".