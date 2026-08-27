Las lluvias provocaron un socavón casi de lado a lado de la calzada. La reparación demorará al menos 5 días pero podría extenderse bastante por el clima.

Por un aluvión y un derrumbe que se "comió" el camino, cortaron totalmente una ruta de la cordillera.

Un aluvión de agua y lodo que provocó un derrumbe y un profundo socavón en el camino obligó a cortar totalmente el tránsito en un sector de la Ruta Provincial 71 de Chubut , que conecta la Ruta Nacional 40 con la localidad de Trevelin , ingresa en el Parque Nacional Los Alerces y bordea los lagos Futalaufquen y Rivadavia.

La situación fue informada este miércoles 26 de agosto a las 21.45 en el parte de estado de rutas de la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut , tras la interrupción dispuesta por la intendencia del Parque Nacional Los Alerces.

Este jueves por la mañana, la ruta continuaba cerrada al tránsito dentro del parque, y no se sabía cuándo podría normalizarse la circulación, especialmente por el enorme socavón en el camino, que en ese tramo -y en gran parte del trazado de la Ruta 71- es de ripio.

De acuerdo con lo que informaron desde el área de Protección Ciudadana, la reparación de la ruta podría demandar entre cinco días y una semana.

Socavón en la Ruta Provincial 71 de Chubut, dentro del Parque Nacional Los Alerces.

No obstante, aclararon que ese plazo es solo estimativo y que depende de las condiciones climáticas, por lo cual podría extenderse bastante si se tiene en cuenta que el pronóstico para los próximos días es de lluvias y nevadas en la región.

Dónde se rompió la ruta

El aluvión, provocado por las intensas lluvias, se registró en un sector ubicado entre Cume Hue y la Seccional Arrayanes -junto al lago Futalaufquen y el río Arrayanes-, dentro del área protegida del parque nacional.

Desde la intendencia del Parque solicitaron a quienes se encontraran en la zona extremar las medidas de precaución y, fundamentalmente, respetar el corte dispuesto, sin intentar atravesar el sector afectado.

La medida alcanza a vehículos de cualquier tipo y, según informó Protección Ciudadana, se mantendrá mientras las autoridades evalúan las condiciones del sector afectado por el desplazamiento de material en la ruta.

Sin personas lesionadas ni aisladas

Eduardo Pérez, subsecretario de Protección Ciudadana del Chubut, explicó que el organismo realizó durante la noche del miércoles una recorrida junto con personal de Protección Ciudadana de Esquel y confirmó que la situación generó únicamente daños materiales sobre la calzada, sin lesionados ni daños a vehículos.

“Se procedió a cortar el tránsito, interrumpir el tránsito de la Ruta 71”, confirmó Pérez e indicó que desde la mañana del jueves, personal de Vialidad Provincial se encuentra evaluando los daños y definiendo los trabajos necesarios para recuperar la circulación.

El funcionario provincial aclaró que, pese a que el socavón cortó la calzada prácticamente de lado a lado, no hay pobladores aislados, ya que la zona cuenta con accesos alternativos desde Cholila y por las distintas portadas del Parque Nacional.

El pronóstico del tiempo complica

La interrupción se produce en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas en distintos sectores de la Cordillera, con lluvias y nevadas, y ante el pronóstico de nuevas precipitaciones.

Este jueves, casi toda la zona de la cordillera de Chubut -excepto el sector más cercano a la provincia de Santa Cruz- se encontraba bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por la probabilidad de lluvias intensas.

En tanto, el pronóstico para Trevelin incluye lluvias y nevadas entre el jueves y el domingo 30 de agosto.