Torres apuntó contra el "garantismo" y calificó de "locura" el fallo que ordenó mejorar la dieta de los presos. Igualmente el Gobierno compró carne y pollo.

El gobernador de Chubut insistió en que no acatará la orden judicial: "No vamos a darles asado a los presos".

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres, volvió a cargar contra el fallo judicial que ordenó incluir carne roja en la dieta de los detenidos alojados en establecimientos penitenciarios de la ciudad de Trelew , y dijo que “es una locura”.

Torres rechazó la resolución tomada por juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase y afirmó que el gobierno provincial n o va a darles “asado una vez por semana” a los presos chubutenses.

Asimismo, apuntó contra un sector de la Justicia provincial. “ En la Justicia tenemos enquistado un montón de jueces que se formaron con una doctrina zaffaronista que justifica al delincuente. Es decir, que el delincuente está preso porque tuvo una infancia difícil y eso derivó en que cometa un asesinato o sea narcotraficante”, afirmó.

El mandatario también cuestionó el criterio de los magistrados y sostuvo que sus decisiones pueden poner en riesgo a la población. "Un juez garantista es tan peligroso como el delincuente que está preso” y reclamó que la Justicia recupere la objetividad.

Torres: "Hay otras prioridades"

“Nos quieren obligar a que, por un capricho de un puñado de delincuentes que hicieron un piquete en una alcaidía provincial, tengamos que darles asado una vez por semana”, cuestionó en el canal LN+, en referencia a las protestas previas al fallo de Nieto Di Biase llevadas a cabo por detenidos en la Alcaidía de Trelew, donde se alojan personas con un proceso judicial en marcha pero sin condena.

“Hay muchas otras prioridades para que el esfuerzo de todos los contribuyentes se ejecute mejor que dándoles asado todas las semanas a los presos”, sostuvo, asimismo, el mandatario.

La Alcaidía de Trelew, de donde surgió el reclamo de los detenidos.

La semana pasada, el juez de garantías intimó al gobierno de Chubut a comprar, en un plazo de 72 horas, carne roja para incluir en la dieta de los detenidos en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew.

Nieto Di Biase dio esa orden después de tratar un habeas corupos colectivo que internos de uno de los pabellones presentaron en marzo de 2026.

Cómo se llegó al fallo en Chubut

La intimación del juez llegó después de varios meses de trámite judicial por raciones con escaso aporte proteico.

La Defensa Pública, que actuó en representación de los presos, pidió que se desvinculara la empresa encargada del servicio de comidas de los detenidos, y sostuvo que había reducido de manera unilateral e inconsulta el contenido proteico de sus raciones.

Marcelo Nieto Di Biase, juez de Garantías de Chubut.

Además, denunció que la comida mejoraba únicamente cuando había inspecciones y volvía a deteriorarse después.

El fallo de Nieto Di Biase no habla de asado ni de un tipo de corte de carne roja en particular. De hecho, el gobierno de Chubut compró carne y pollo para darles a los reclusos, en una solución provisoria que fue aceptada por el juez hasta tanto el Servicio Penitenciario provincial resuelva la situación de manera definitiva.

El gobernador contra los "zaffaronistas"

Más allá de esto, Torres reiteró que considera “una locura” la orden y apuntó contra un presunto garantismo que dominaría parte del Poder Judicial de Chubut.

“En la Justicia tenemos enquistado un montón de jueces que se formaron con una doctrina zaffaronista que justifica al delincuente”, opinó.

“Un juez garantista -sentenció- es tan peligroso como el delincuente que está preso”.

Al respecto, adelantó que analizará más decisiones judiciales además de la referida a la dieta de carne.

“Vamos a revisar un montón de esos fallos que avalan esos habeas corpus, que hacen un daño enorme”, afirmó.

El caso del homicida que huyó por una ventana

Uno de los casos que citó para respaldar su criterio fue el de Darío “El Loco” Cárdenas, un condenado por homicidio que se escapó durante una salida terapéutica.

Torres dijo que Cárdenas -quien luego fue recapturado- había pedido la terapia presencial porque se sentía incómodo en las sesiones por videollamada. “La primera vez que lo llevamos a la psicóloga de manera presencial se fue por la ventana”, contó.

La autorización para que el homicida saliera del presidio fue dada también por el juez Nieto Di Biase, quien la justificó en la falta de profesionales suficientes dentro del Instituto Penitenciario para atender los tratamientos psicológicos de los detenidos.