El abogado de Luis Menocchio dijo que la reubicación se produjo sin que le avisaran. En dos unidades penitenciarias dijeron que no tenían lugar.

Trasladan al homicida narco que operaba desde el penal de Rawson: dos cárceles se negaron a recibirlo.

El Servicio Penitenciario Nacional trasladó al Penal de Ezeiza , en la provincia de Buenos Aires, a Luis Raúl “El Gusano” Menocchio, el líder de una organización de narcotráfico que manejaba su banda desde dentro de la cárcel de Rawson, en Chubut, donde se encontraba cumpliendo dos condenas a prisión perpetua por homicidios.

El traslado de Menocchio a Ezeiza se concretó este lunes 24 de agosto y fue confirmado por el abogado del recluso, Javier Irazusta.

La cárcel ubicada en territorio bonaerense le fue asignada al peligroso delincuente después de que otras dos descartaron la posibilidad de recibirlo.

El letrado de Menocchio explicó también que la mudanza se debió a un pedido realizado por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

"El hombre de las mil caras". Cuatro fisonomías distintas para Luis Menocchio.

“Si estar preso no le impide (a Menocchio) seguir manejando una organización criminal, entonces lo queremos lejos de nuestra provincia”, había dicho Torres después del operativo que concluyó con la detención de 30 personas en Chubut y el norte argentino, incluyendo varios familiares de Menocchio, y permitió conocer los mecanismos con los que trabajaba la banda narco.

Irazusta subrayó que “fue el gobernador quien pidió el traslado a Ezeiza” desde la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rawson.

Previamente fueron descartadas las posibilidades de llevar a Menocchio a la Unidad Penitenciaria Federal N° 7 de Resistencia, en Chaco, y a la Unidad Penal N° 1 de San Cayetano, en Corrientes, debido a que desde ambas provincias informaron que no contaban con espacio para alojar al detenido.

Quiere que lo lleven al norte

El abogado también dijo que se enteró de la reubicación en Buenos Aires después de que se concretó, y que no había tenido posibilidad de contactar a su representado.

Penal de Ezeiza. Menocchio fue trasladado este lunes desde Rawson. Gentileza Perfil

“Me debe autorizar el juez para poder comunicarme con él”, explicó.

De acuerdo con lo que trascendió, el delincuente conocido como “el hombre de las mil caras” -por la habilidad que demostró para modificar su fisonomía antes de ser detenido en 2014- permanece alojado en un sector destinado a internos de alto perfil.

Según indicó, Irazusta mantiene planteado un hábeas corpus para conseguir que Menocchio sea alojado en una cárcel más cercana al norte argentino, particularmente en Resistencia o Corrientes, pese a los rechazos iniciales.

El delincuente, quien purga condenas por tres homicidios y tiene un pedido de extradición de la Justicia de Paraguay por otros dos, es originario de la provincia de Misiones.

Tras ser condenado y alojado en la cárcel de Rawson, trasladó su base de operaciones a Chubut, donde residían varios integrantes de su grupo criminal.

Los cuatro familiares detenidos

Las investigaciones llevadas a cabo a lo largo de más de un año por la Policía y la Justicia federal determinaron que la organización de Menocchio hacía ingresar cocaína y marihuana de Bolivia y Paraguay a las provincias de Jujuy y Misiones.

Desde allí, la droga era enviada por correo a la Patagonia, donde la comercializaban y también la hacían ingresar al penal de Rawson, con la presunta connivencia de agentes penitenciarios.

La causa también alcanza a integrantes del círculo familiar de Menocchio: fueron detenidos sus hijos Luciano y Lucas, su ex pareja, Carolina Binaghi, y su pareja actual, Anahí Aranda.

Los cuatro negaron tener relación con la organización de narcotráfico y sostuvieron, a través de su abogado defensor, Pablo Petraglia, que no hay elementos que los vinculen con las maniobras atribuidas a “el Gusano”.