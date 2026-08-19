Revelaron datos de la investigación que hizo caer la banda de Luis Menocchio. Detuvieron a sus hijos y nueras, su ex esposa, su pareja actual y 24 personas más.

"Tengo dos perpetuas, ¿qué más me van a hacer?": las escuchas del jefe narco que manejaba todo desde la cárcel.

Luis Raúl “el Gusano” Menocchio tiene 64 años y desde 2014 está preso en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rawson , una cárcel de máxima seguridad.

También conocido como “el hombre de las mil caras” , por su habilidad para cambiar su aspecto y engañar a los investigadores, purga dos condenas a prisión perpetua por tres homicidios.

Desde la cárcel, Menocchio coordinaba una banda narco que operaba en el noreste argentino y, fundamentalmente, en la provincia de Chubut , que fue desbaratada después de una investigación de más de un año.

Entre los integrantes que cayeron en la redada, que incluyó más de 40 allanamientos, están sus dos hiijos, sus dos nueras, su ex esposa y su pareja actual, y otros 24 detenidos incluyendo dos agentes del Servicio Penitenciario Nacional que estaban a cargo de su custodia.

Cuatro fotos de Luis Menocchio, todas con distinto aspecto.

Descendiente de una familia acomodada de Misiones, de empresarios yerbateros, Menocchio es un delincuente brutal y, a la vez, un hombre educado, refinado y de una inteligencia de la que se jacta.

“Da para hacer una película”, dijo sobre él el ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz.

Las escuchas de Menocchio

Iturrioz confirmó que el gobernador chubutense, Ignacio Torres, ya pidió “que lo manden al penal de Ezeiza, donde hay un pabellón para delincuentes de alto perfil, donde están aquellos que, pese a estar detenidos, siguen manejando bandas desde la cárcel por el poder que tienen”.

El funcionario provincial también dio detalles sobre lo que reveló la investigación, algunos de ellos muy llamativos, incluyendo escuchas telefónicas impactantes.

Otra imagen de Menocchio, tras su detención.

Menocchio habría utilizado teléfonos celulares no registrados dentro del penal de Rawson, a través e los cuales mantenía el control de la estructura delictiva.

“En las escuchas, él dice: ‘Yo ya tengo dos perpetuas, ¿qué más me va a hacer?’”, aseguró Iturrioz. “No tiene ningún remedio moral, nada que lo limite”, opinó el ministro.

Marihuana de Paraguay y cocaína de Bolivia

Según contó Iturrioz, Menocchio ingresaba droga al penal con connivencia de los encargados de las requisas, y también manejaba la red que distribuía y comercializaba en el exterior.

“Generalmente usan familiares, sus parejas, hijos de sus parejas, conocidos... Había venido gente de Catamarca que se había radicado acá solo para brindarle asistencia externa”, detalló.

En el norte argentino, en la provincia de Chaco, cayeron Lucas (45) y Luciano (38), los hijos de Menocchio. También Carolina Binaghi (63), la madre de ambos, ex esposa del homicida preso.

La cárcel de Rawson, Chubut.

La investigación policial descubrió que la organización recibía droga desde el norte en Trelew y Rawson, a través de empresas de encomiendas que iban cambiando para dificultar la detección de los envíos.

La Justicia Federal de Chubut sostiene que parte de esa droga -marihuana- ingresaba a Misiones desde Paraguay, mediante contactos que Menocchio tendría en el país limítrofe.

A la vez, desde Bolivia, vía Jujuy, traía cocaína que también llegaba al sur por correo.

En Paraguay no se trata de un delincuente desconocido: pesa sobre él un pedido de extradición por los asesinatos de un hombre y una mujer cuyos cuerpos fueron hallados dentro de dos tachos, tapados con cemento.