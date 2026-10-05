Los ladrones actuaron durante el fin de semana y además del efectivo, se llevaron dos notebooks. Buscan pistas en las cámaras de seguridad del local.

Robo millonario en una inmobiliaria de Chubut: entraron por un ventiluz e investigan cómo sabían del dinero.

Una inmobiliaria del centro de Trelew, en Chubut , sufrió un robo durante el primer fin de semana de octubre de 2026 . Los autores se llevaron dos notebooks y una suma de dinero que la Policía estima entre 5 y 8 millones de pesos.

El hecho se conoció este lunes 5 de octubre , cuando una empleada de limpieza llegó a abrir el local y encontró señales de que habían ingresado.

El comisario inspector Leonardo Miñán, jefe de la Seccional Primera, explicó que el local había cerrado el viernes a última hora de la tarde y que los delincuentes ingresaron en algún momento del fin de semana.

Primer indicio: alguien delgado y con guantes

Según las primeras actuaciones, el o los intrusos habrían accedido por la parte trasera, a través del ventiluz de una ventana pequeña.

El tamaño reducido de la abertura, le dio los primeros indicios a la policía para orientar su investigación del caso.

“Habrán sido de contextura delgada los que han ingresado”, dedujo sobre los probables autores del robo el jefe policial, en diálogo con ADNSUR.

Además, indicó que habrían usado una escalera para llegar hasta ese sector alto del inmueble. Versiones periodísticas indicaban también que lo habrían hecho desde un patio interno.

Un comisario informó que los ladrones de la inmobiliaria de Chubut se habrían llevado entre 5 y 8 millones de pesos en efectivo.

Por ahora, la Policía no pudo determinar si actuó una sola persona o varias.

Personal de Policía Científica hizo las primeras pericias, aunque los autores habrían tomado precauciones para no dejar huellas.

Aparentemente, los que tocaron (cosas) tenían guantes”, señaló Miñán.

Qué se llevaron de la inmobiliaria de Chubut

Los ladrones se llevaron dos notebooks y dinero en efectivo.

La estimación policial va de 5 a 8 millones de pesos, aunque Radio Chubut informó que los damnificados denunciaron un monto de entre 5 y 10 millones.

Ese efectivo correspondía al cobro de comisiones de dos o tres inmuebles y todavía estaba sin depositar.

El comisario Miñán consideró raro que siguiera en el local durante el fin de semana, ya que lo habitual es que el dinero de las operaciones se deposite.

“Cámaras por todos lados”

La División de Investigaciones ya interviene y analiza las cámaras de seguridad del local, que cubren distintos sectores. “Hay por todos lados”, confirmó el jefe policial.

Con las imágenes, los investigadores buscan reconstruir la secuencia del hecho e identificar a los responsables. Y no descartaban nuevas medidas en estas horas cercanas al robo.

Uno de los puntos centrales de la causa es cómo sabían los autores que había efectivo en el lugar.

Consultado por la posibilidad de que contaran con información previa, Miñán aseguró: "Seguramente se ha filtrado algo".

En 2019, otro robo a una inmobiliaria de Trelew

En febrero de 2019, dos hombres con camisas violetas, simulando ser empleados de un correo privado, robaron la inmobiliaria Vincenzi, ubicada en 28 de Julio y Mitre, en pleno centro de Trelew.

En aquella oportunidad, sin embargo, los ladrones no actuaron cuando el local estaba vacío, y en el hecho medió la violencia.

Luego de entrar redujeron a la dueña de la inmobiliaira, la encerraron en una oficina y se llevaron un celular, elementos personales y algo de dinero en efectivo.