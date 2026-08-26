Analizan falta de medidas de protección y riesgo ambiental. Detalles estremecedores del rescate de Nico: "Estaba todo negro y duro, sin poder respirar".

El drama de los perros empetrolados: encontraron otro más, muerto en un pozo de petróleo.

Las inspecciones y relevamientos realizados tras el rescate de un perro bañado en petróleo en Comodoro Rivadavia, Chubut , empiezan a mostrar un panorama preocupante.

En una de las recorridas por los yacimientos ubicados en la zona de Kilómetro 5, este martes 26 de agosto fue encontrado otro perro empetrolado.

En este caso, la situación fue peor, puesto que el animal ya estaba muerto, dentro de un pozo petrolero ubicado en un yacimiento perteneciente a la firma CRI Holding.

El mismo lugar donde hallaron a Nico

La fiscal general Verona Dagotto dispuso un procedimiento para retirar el animal, que requirió un operativo conjunto de casi una hora, llevado a cabo por efectivos policiales de la Comisaría de Kilómetro 8, bomberos voluntarios y rescatistas de la organización proteccionista Bajo el Mismo Cielo.

Encontraron un perro muerto en un pozo de petróleo de Comodoro Rivadavia.

El hallazgo ocurrió en la misma zona donde había sido rescatado Nico, el perro que apareció el sábado último y continúa internado bajo cuidados veterinarios.

Acerca del estado de salud de Nico, se informó que tras la ardua tarea de limpiarlo, le están administrando antibióticos y vitaminas, le limpiaron una infección en el cuenco de un ojo que le falta y varias heridas infectadas, y ya come por sus propios medios.

"Eramos diez tratando de limpiarlo"

Gabriela Rasgido, integrante del grupo proteccionista Comodoro Conciencia Activa, que participó de su rescate, contó detalles impactantes del estado en el que encontraron a Nico, un perro callejero que fue bautizado con el mismo nombre de uno de los rescatistas que lo salvaron.

“Fue realmente muy fuerte. Fueron pocas las veces que intervine con animales afectados por petróleo; la última había sido hace unos seis años. Fue muy impactante verlo completamente negro, duro, sin poder moverse y con dificultades para respirar”, le contó al medio local La Opinión Austral.

Nico fue rescatado el sábado y sigue bajo observación.

“Éramos unas diez personas tratando de limpiarle la cara, liberar sus vías respiratorias, que estaban completamente obstruidas por el petróleo, y despejarle la boca para evitar que siguiera ingiriendo el material y se intoxicara”, agregó.

Los cuestionamientos oficiales

Tras el episodio de Nico, la secretaria de Gobierno de Comodoro Rivadavia, Jordana Mrla, había planteado dudas acerca de las condiciones en las que se encuentran las instalaciones y las medidas de protección que deberían evitar el ingreso de animales a los sectores de pozos y piletas de petróleo.

Puntualmente, Mrla habló de alambrados rotos intencionalmente para acortar caminos, por donde los perros pueden meterse sin ningún control.

Desde el Municipio también habían advertido respecto de piletas construidas utilizando restos de tanques y que presentarían filtraciones, lo que también implica un potencial riesgo ambiental por la contaminación del suelo.

El subsecretario de Ambiente de Chubut, Juan José Rivera, indicó que la empresa propietaria de la concesión ya había recibido una intimación para presentar y llevar adelante un plan destinado a remediar el área y que, tras el rescate de Nico, se la volvería a intimar.

Nico fue hallado en la zona de Kilómetro 5, en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Hasta este miércoles no había habido información oficial por parte del municipio, la provincia o la propia petrolera en referencia a medidas de saneamiento que se hubieran ejecutado en el sector.

Tampoco se dieron datos sobre la situación de las piletas con problemas ni de los cerramientos que deben evitar el ingreso de personas y de animales.