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La Mañana Federico Bal

Fede Bal despidió con profundo dolor a Kike, su perro de 17 años

El actor usó sus redes sociales para compartir una serie de imágenes junto a su mascota que lo acompañó durante tanto tiempo.

El dolor de Federico Bal al despedir a su perro Kike de 17 años

El dolor de Federico Bal al despedir a su perro Kike de 17 años

Fede Bal atraviesa uno de los momentos más duros tras la pérdida de su perro Kike. El actor compartió en sus redes sociales un sentido mensaje en el que despide a su mascota quien lo acompañó durante 17 años. "Lo que te voy a extrañar tarado", escribió el hijo de Carmen Barbieri junto a un carrusel de fotos en el que se ve los momentos más significativos.

Acto seguido, contó: “Ayer a la noche se fue Kike, mi compañero, mi amigo. Me cuido por 17 años, no se imaginan cuánto. Me gusta pensar que hasta eligió irse cuando yo no estuviera cerca, cuando estuviese trabajando de viaje, para que no sufriera, cuidándome también en su partida”.

Kike fue muy especial para el actor y recordó cómo fue que llegó a su vida con apenas dos meses. “Lo fuimos a buscar con mis amigos, tenía dos meses y entre 20, 30 cachorros que había, no se despegó de mi lado”. “Y así fue siempre, dormimos juntos todos sus 17 años, siempre tuvo su lugar a mi izquierda”, destacó acompañando su dolorosa descripción con fotos de su perro que según él "era especial".

En 2017, Fede contó que su perro atravesaba un delicado cuadro de salud cuando le diagnosticaron un tumor ocular que requirió una cirugía de urgencia y la pérdida del ojo. Pese a ese episodio, Kike se recuperó y así vivió casi una década más al lado del actor que en su último mensaje lo despidió afirmando que "te llevo en mi corazón, en mi piel, para siempre".

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