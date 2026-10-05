Estefi Berardi confirmó el nombre de su bebé: espera un varón y además aseguró que será de Racing.

Estefi Berardi atraviesa uno de los momentos más hermosos de su vida personal mientras espera a su primer hijo junto a Félix Orsatti . A cuatro meses de gestación, la periodista fue compartiendo algunos detalles de esta etapa y mostrando cómo se prepara para la llegada del bebé junto a su pareja.

Con el paso de las semanas, la panelista comenzó a abrir de a poco aspectos de esta nueva etapa familiar, aunque todavía mantiene otros detalles en un plano más íntimo. En las últimas horas volvió a hablar sobre su hijo y compartió nuevos detalles de cara a su llegada.

Estefi Berardi confirmó que su hijo se llamará Vincenzo, una opción que ya había mencionado meses atrás entre sus favoritas. En agosto, cuando todavía no conocían el sexo del bebé, había contado que junto al empresario buscaban nombres de origen italiano para mantener presentes las raíces familiares de ambos.

Por entonces, la periodista explicaba que su preferido para un varón era Vincenzo, mientras que su pareja se inclinaba por Salvatore. La lista también incluía alternativas para el caso de que esperaran una nena, pero la revelación de género terminó confirmando la intuición que Berardi había manifestado desde el comienzo: esperaban un varón.

La elección quedó finalmente definida y Vincenzo pasó de ser una de las posibilidades a convertirse en el nombre que llevará su primer hijo. La decisión también recupera aquella búsqueda que la pareja había iniciado durante los primeros meses, cuando todavía evaluaban distintas opciones ligadas a la ascendencia italiana de sus familias.

El club del que será hincha

También adelantó qué club espera que acompañe a Vincenzo desde chico. Al hablar sobre el futuro del bebé, aseguró que será hincha de Racing y resumió esa elección con una frase directa: “Va a ser de Racing”. La elección futbolera se suma a los detalles que la pareja ya comenzó a definir antes del nacimiento. Mientras el nombre atravesó distintas alternativas, Berardi habló de Racing como una decisión que ya estaría tomada para su hijo.

La llegada del bebé había sido anunciada públicamente en agosto, cuando Berardi compartió el video del momento en que descubrió que estaba embarazada. El proyecto de convertirse en padres, sin embargo, había comenzado algunos meses antes: la propia panelista contó que junto a Orsatti empezaron a buscar un hijo a fines de febrero y que quedó embarazada hacia fines de junio.

Pocos días después del anuncio, ambos reunieron a familiares y amigos para conocer el sexo del bebé. La revelación se produjo a través de una torta con el interior celeste y confirmó que esperaban un varón, algo que la periodista ya había dicho que intuía incluso antes de conocer el resultado. Desde entonces, la pareja compartió algunas instancias de esta etapa, desde las ecografías hasta la elección del nombre y otras decisiones vinculadas a la llegada de su hijo.

Con Vincenzo ya elegido como nombre y Racing señalado como el club que, según anticipó su mamá, acompañará al pequeño, Estefanía Berardi continúa avanzando en los preparativos para su llegada. La periodista atraviesa el cuarto mes de gestación mientras comparte de manera gradual algunos aspectos de su preparación para convertirse en mamá por primera vez.