Cuál fue la famosa que amenazó a Estefi Berardi: "La veo y la escupo"

Se trata de Melody Luz, la pareja y madre de la hija de Alexander Caniggia, quien también es conocida por su personalidad fuerte y por ir de frente cada vez que alguien se metió con ella. En este caso, ella no pudo aguantar su enojo contra la ex panelista de LAM por haber filtrado la noticia del embarazo de Marisol y Martín Ku, por lo que le dedicó un duro descargó.

En su cuenta de Tik Tok, subió un video visiblemente enojada, donde en primer lugar expresó: “Y los medios lo hicieron otra vez, otro embarazo que se matan, se arrancan las cabezas, a ver quién lo dice primero, cuando en realidad la única persona que tiene la potestad de decirlo es la madre y el padre”.

También se acordó cómo en su momento un hospital violó la confidencialidad de sus datos, filtrando información sobre su embarazo: “En mi caso, otro hospital que levanta el teléfono y dice ‘hay, ¿sabes quién vino y está embarazada?’, cuando en realidad te envían un mail diciéndote que tus datos son completamente confidenciales”.

Además, la pareja novia del Comandante no dudó en apuntar directamente a Estefi Berardi, recordando la amarga experiencia que vivió cuando la periodista hizo pública su gestación sin su permiso: “Los periodistas que, en mi caso, me amenazaron… Berardi, porque me cae como el ort… y todavía no me la crucé. Cuando me la cruce, tengo muchas ganas de escupirle, porque perdonarla jamás”.

Melody Luz reveló que Estefi Berardi la presionó para contar sobre su embarazo

En su descargo, Melody también reveló cómo Berardi la presionó para confirmar la noticia, enviándole un mensaje en el que decía: “Si no me contestás este mensaje, significa que no te importa. Sé de tu embarazo”.

“Y ahora hacen lo mismo con Martín Ku y Marisol, que tienen que salir a contarlo cuando están en el primer trimestre, que es super delicado. ¿Por qué se siguen metiendo con esto? Hay otras cosas para contar”, siguió.

Finalmente, concluyó: “Me enoja mucho, me apena y me da asco. Solo tengo una cosa para agregar a esto: todo vuelve en la vida. Miren cómo le volvió a esta mina, y encima tuvo que meter a un abogado cuando ella se ocupó de hacer lo mismo con otras personas”.